Le jeune homme de 19 ans a reconnu avoir commis des actes sexuels sur une chèvre

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 21 juillet 2026 2026-07-21T15:34:00+02:00 Modifier ce post

Le jeune homme de 19 ans a reconnu avoir commis des actes sexuels sur une chèvre dans un cimetière du quartier Mnadzi Modja. Selon la police, il aura

Le jeune homme de 19 ans a reconnu avoir commis des actes sexuels sur une chèvre

Mohéli - Un jeune homme de 19 ans a reconnu, lors de son audition, avoir commis des actes sexuels sur une chèvre dans un cimetière du quartier Mnadzi Modja. Selon la police, il aurait affirmé avoir été incité par le « sheitane ». Il a été placé en détention dans l’attente de la suite de la procédure judiciaire.

Nourina Abdoul-djabar
Mohéli Matin — Photo de l’animal concerné

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières