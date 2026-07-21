« Le gouvernement n'a pas l'intention d’interdire le grand mariage »

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 21 juillet 2026 2026-07-21T17:56:00+02:00 Modifier ce post

Le gouvernement encadre les cérémonies coutumières durant les heures de travail. « Le gouvernement n'a pas l'intention d’interdire le grand mariage ».

Le gouvernement encadre les cérémonies coutumières durant les heures de travail


« Le gouvernement n'a pas l'intention d’interdire le grand mariage »

Le ministère comorien de l'Intérieur a précisé lundi les dispositions d'une note encadrant les cérémonies à caractère coutumier, notamment pendant les heures de travail, afin de garantir la continuité des services publics.

Il a précisé dans un communiqué publié sur sa page Facebook que cette mesure concernait notamment les autorisations de célébration des cérémonies de grand mariage, une pratique traditionnelle considérée comme une valeur fondamentale de la société comorienne. Les maires et les préfets sont ainsi invités à ne pas délivrer d'autorisation pour ces événements dans les places publiques du lundi au jeudi, de 8h à 17h, ainsi que le vendredi de 8h à 12h.

Cette décision fait suite au constat de nombreuses manifestations coutumières, notamment des mariages, des réceptions et autres rassemblements similaires, organisées pendant les heures de travail, ayant entraîné une absence importante des agents publics et perturbé le fonctionnement normal des administrations.

Le ministère a précisé toutefois qu'il ne s'agissait pas d'une interdiction du grand mariage. "Le gouvernement n'a pas l'intention d'y toucher", a affirmé le ministre de l'Intérieur, Mohamed Ahmed Assoumani.

Selon la même source, les festivités restent autorisées à partir de 17h et durant toute la nuit pour les jours ouvrables. Aucune restriction n'est également prévue le vendredi après-midi et durant l'ensemble du week-end.

Agence de presse Xinhua

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières