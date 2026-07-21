Le gouvernement encadre les cérémonies coutumières durant les heures de travail. « Le gouvernement n'a pas l'intention d’interdire le grand mariage ».

Le gouvernement encadre les cérémonies coutumières durant les heures de travail







Le ministère comorien de l'Intérieur a précisé lundi les dispositions d'une note encadrant les cérémonies à caractère coutumier, notamment pendant les heures de travail, afin de garantir la continuité des services publics. Le ministère comorien de l'Intérieur a précisé lundi les dispositions d'une note encadrant les cérémonies à caractère coutumier, notamment pendant les heures de travail, afin de garantir la continuité des services publics.





Il a précisé dans un communiqué publié sur sa page Facebook que cette mesure concernait notamment les autorisations de célébration des cérémonies de grand mariage, une pratique traditionnelle considérée comme une valeur fondamentale de la société comorienne. Les maires et les préfets sont ainsi invités à ne pas délivrer d'autorisation pour ces événements dans les places publiques du lundi au jeudi, de 8h à 17h, ainsi que le vendredi de 8h à 12h.





Cette décision fait suite au constat de nombreuses manifestations coutumières, notamment des mariages, des réceptions et autres rassemblements similaires, organisées pendant les heures de travail, ayant entraîné une absence importante des agents publics et perturbé le fonctionnement normal des administrations.





Le ministère a précisé toutefois qu'il ne s'agissait pas d'une interdiction du grand mariage. "Le gouvernement n'a pas l'intention d'y toucher", a affirmé le ministre de l'Intérieur, Mohamed Ahmed Assoumani.





Selon la même source, les festivités restent autorisées à partir de 17h et durant toute la nuit pour les jours ouvrables. Aucune restriction n'est également prévue le vendredi après-midi et durant l'ensemble du week-end.





Agence de presse Xinhua