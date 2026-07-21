La Nation comorienne a rendu un dernier hommage à Monsieur Ali Nassor. En reconnaissance des éminents services rendus à la Nation, les honneurs de la.

Hommage national à Monsieur Ali Nassor, premier Directeur Général des Douanes des Comores (1975-1982)







La Nation comorienne a rendu un dernier hommage à Monsieur Ali Nassor, premier Directeur Général des Douanes des Comores de 1975 à 1982 et ancien Ministre des Finances, lors d'une cérémonie officielle organisée à Mitsamiouli, sa ville natale. La Nation comorienne a rendu un dernier hommage à Monsieur Ali Nassor, premier Directeur Général des Douanes des Comores de 1975 à 1982 et ancien Ministre des Finances, lors d'une cérémonie officielle organisée à Mitsamiouli, sa ville natale.





Cette cérémonie funéraire, empreinte de solennité et d'émotion, s'est déroulée en présence de Son Excellence Monsieur AZALI Assoumani, Président de l'Union des Comores, de membres du Gouvernement, des autorités civiles et militaires, des anciens collaborateurs du défunt, ainsi que d'une importante délégation de la Direction Générale des Douanes conduite par le Directeur Général, Monsieur DJAANFAR Salim Allaoui.





En reconnaissance des éminents services rendus à la Nation, les honneurs de la République ont été rendus au regretté Ali Nassor. Dans un geste hautement symbolique, le drapeau national, qui recouvrait sa dépouille, a été solennellement remis à sa famille par le Président de l'Union des Comores, témoignant de la reconnaissance de la Nation envers l'un de ses grands serviteurs.





La cérémonie s'est poursuivie par un mot de bienvenue, suivi de la lecture de la biographie du défunt, retraçant son parcours exceptionnel au service de l'État. Premier Directeur Général des Douanes après l'indépendance des Comores, il a joué un rôle majeur dans la structuration de l'administration douanière nationale et a contribué au renforcement des finances publiques. Son engagement, son sens du devoir et son intégrité lui ont valu l'estime de ses contemporains et demeurent une source d'inspiration pour les générations actuelles de douaniers.





Au nom du Chef de l'État, le Premier Ministre a ensuite prononcé un discours d'hommage, saluant la mémoire d'un homme d'État dont le parcours restera gravé dans l'histoire des institutions de la République. Il a rappelé les nombreuses responsabilités exercées par le défunt ainsi que son attachement indéfectible au service de l'intérêt général.





À l'issue de la cérémonie officielle, les brigadiers de l'Administration des Douanes, dans un dernier geste de respect et de fidélité envers leur ancien Directeur Général, ont porté la dépouille jusqu'à sa dernière demeure, offrant au regretté Ali Nassor un ultime hommage empreint de dignité, de discipline et de reconnaissance.





Par cette cérémonie, la République et l'Administration des Douanes ont honoré la mémoire d'un homme dont l'engagement, le leadership et le dévouement continueront d'inspirer les générations présentes et futures.





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Douanes comoriennes