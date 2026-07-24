La diplomatie comorienne doit sortir de la logique des sentiments pour entrer dans celle des intérêts ! La formulée souvent attribuée au général De Ga

La diplomatie comorienne doit sortir de la logique des sentiments pour entrer dans celle des intérêts !







Depuis plusieurs années, je m'interroge sur la manière dont notre pays conduit sa diplomatie et sur les résultats concrets qu'elle produit pour les Comoriens. Depuis plusieurs années, je m'interroge sur la manière dont notre pays conduit sa diplomatie et sur les résultats concrets qu'elle produit pour les Comoriens.





Nous avons souvent tendance à mettre en avant les liens historiques, les affinités culturelles et les relations fraternelles avec nos partenaires. Ces éléments ont leur importance, car ils constituent une richesse et un héritage précieux. Mais dans le monde actuel, ils ne suffisent plus. La diplomatie n'est pas une affaire de sentiments. Elle est avant tout une question d'intérêts, de stratégie et de capacité à défendre une vision nationale.





La formulée souvent attribuée au général De Gaulle selon laquelle" les Etats n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts" reste une réalité que notre pays doit prendre en compte. L'actualité récente nous en donne une illustration avec la décision de la Tanzanie d'exempter les citoyens de certains pays de visa d'entrée dans son territoire, sans inclure l'Union des Comores malgré les liens anciens qui unissent nos deux peuples.





Notre histoire commune dans l'espace de l'Afrique de l'Est et du monde swahili est une réalité. Nos échanges humains, culturels remontent à plusieurs siècles. Pourtant, cette proximité historique ne s'est pas automatiquement traduite par une décision favorable aux citoyens Comoriens.





Loin de moi, l'intention de porter un jugement sur la souveraineté de la Tanzanie à définir sa politique migratoire, puisque chaque pays a le droit de défendre ses propres intérêts comme il l'entend. Mais cet exemple doit nous amener, nous Comoriens, à nous interroger sur notre propre diplomatie. Avons-nous suffisamment défendu nos intérêts ? Avons-nous su transformer nos liens historiques en accords concrets ?





Cette interrogation se pose également dans nos relations avec Madagascar. Dans une précédente tribune, j'avais déjà évoqué les difficultés rencontrées par nos compatriotes dans ce pays, notamment les étudiants concernant leurs conditions de séjour, et ce malgré les liens souvent qualifiés de forts entre nos deux pays.





Là encore, le décalage entre les discours officiels d'amitié et certaines réalités vécues par nos compatriotes mérite réflexion.





Ces situations ne doivent pas nous conduire à tourner le dos à nos partenaires mais doivent plutôt nous pousser à adopter une diplomatie plus lucide, plus exigeante et plus efficace. Je suis convaincu que l'appareil diplomatique comorien dispose des ressources humaines nécessaires pour relever ce défi. Il regorge de compétences dans les domaines des relations internationales, de coopération régionale et de la négociation diplomatique.





Des femmes et des hommes capables existent. Ils connaissent les enjeux internationaux et peuvent contribuer à renforcer notre position dans le concert des nations. Mais force est de constater que ces compétences sont souvent reléguées au second plan au profit des profils dont la pertinence ou la préparation pour ces missions interroge.





La diplomatie ne devrait pas être un espace réservé aux récompenses politiques ou aux considérations personnelles. Elle doit être un domaine où l'expertise, la compétence et l'intérêt national priment.





Les liens historiques sont une force, certes, mais doivent pas être une source d'illusion. Une relation d'amitié entre pays frères doit se traduire par des actes, des accords et des avantages réciproques.







Ceci dit, notre diplomatie a besoin d'une nouvelle ambition et d'une vision claires. Ceci dit, notre diplomatie a besoin d'une nouvelle ambition et d'une vision claires.

C'est à ce prix que nos relations internationales pourront véritablement servir les Comoriens!





S. Omar Badaoui