La circulaire, la coutume et l’État L’affaire de la circulaire sur les cérémonies coutumières pourrait sembler secondaire. Elle ne l’est pas...

La circulaire, la coutume et l’État







L’affaire de la circulaire sur les cérémonies coutumières pourrait sembler secondaire. Elle ne l’est pas. Elle met en lumière l’une des tensions les plus anciennes de la société comorienne : la concurrence entre le champ politique et le champ coutumier. Le premier est celui de l’État, de l’administration, du droit, des horaires et de la continuité du service public. Le second est celui du village, de la famille, du rang, du grand mariage et des solidarités communautaires. L’affaire de la circulaire sur les cérémonies coutumières pourrait sembler secondaire. Elle ne l’est pas. Elle met en lumière l’une des tensions les plus anciennes de la société comorienne : la concurrence entre le champ politique et le champ coutumier. Le premier est celui de l’État, de l’administration, du droit, des horaires et de la continuité du service public. Le second est celui du village, de la famille, du rang, du grand mariage et des solidarités communautaires.





Ces deux espaces ne s’ignorent pas. Ils coexistent, s’affrontent, négocient et dépendent l’un de l’autre. Les responsables politiques recherchent la reconnaissance des notables. Les notables, de leur côté, cherchent à préserver leur autorité en entretenant des relations avec le pouvoir politique. Dans Luttes de pouvoir aux Comores, j’ai montré que le champ coutumier possède ses propres règles, ses hiérarchies et ses mécanismes de consécration. Le grand mariage n’est pas une fête parmi d’autres. Il produit un statut, confère un rang et ouvre l’accès à la parole et à la décision.





Pierre Bourdieu permet de comprendre ce mécanisme. Chaque champ distribue ses titres et ses formes de capital. L’État attribue des fonctions, des grades et une autorité juridique. La coutume distribue de l’honneur, de la reconnaissance, du prestige et une place dans la communauté. Or, la controverse a révélé que ces deux légitimités ne disposent pas de la même force sociale. L’État possède les textes. La coutume possède les réflexes.





L’État peut adresser une circulaire. Le village peut atteindre une réputation, une famille et une position sociale. Max Weber rappelait que l’autorité de l’État ne repose pas seulement sur le droit, mais sur la croyance dans la légitimité de ce droit. Lorsque les règles administratives sont appliquées de manière inégale, lorsque les absences sont tolérées depuis longtemps et que les sanctions restent incertaines, l’État contribue lui-même à affaiblir son autorité.





La coutume, elle, sanctionne souvent plus vite et plus durablement. Ne pas répondre à une obligation familiale ou villageoise peut être interprété comme un manque de fidélité, de solidarité ou de considération. Le coût de la désobéissance ne pèse pas seulement sur l’individu. Il peut également atteindre sa famille.





C’est pourquoi, lorsque les deux ordres entrent en conflit, le résultat est rarement indécis. Le fonctionnaire, le cadre, l’élu ou l’intellectuel peut défendre l’État dans le principe. Mais lorsque la règle administrative menace directement une obligation coutumière, beaucoup se replacent spontanément du côté du village. La réaction de certains intellectuels est, à cet égard, particulièrement révélatrice. Ils auraient pu défendre la continuité du service public tout en contestant la forme de la circulaire. Plusieurs ont préféré dénoncer une atteinte à la liberté des cérémonies, contribuant ainsi, consciemment ou non, à conforter le champ coutumier.





Ce choix n’est pas seulement idéologique. Il traduit une pluralité d’appartenances. On peut être intellectuel, agent public ou responsable politique, tout en restant membre d’une famille, d’un village et d’un ordre de rang. En période ordinaire, ces appartenances coexistent. En période de conflit, elles se hiérarchisent.





Bertrand Badie parle d’« État importé » pour désigner ces institutions modernes introduites dans des sociétés déjà organisées par d’autres formes d’autorité. L’État comorien ne s’est pas installé dans un désert politique. Il a rencontré des structures plus anciennes, déjà capables de produire de l’obéissance, de la protection et de la légitimité. Il en résulte un éclatement des allégeances. Le citoyen est tenu par l’État, mais aussi par sa famille, son village, sa lignée et son rang. Lorsque ces fidélités sont compatibles, la coexistence est possible. Lorsqu’elles deviennent contradictoires, la plus ancienne, la plus proche et la plus immédiatement sanctionnée tend à l’emporter.





C’est tout le sens que peut prendre l’expression Le Village contre l’État. Le village ne cherche pas nécessairement à abattre l’État. Il lui oppose une autre manière de produire de l’autorité. Il dispose de ses chefs, de ses classements, de ses obligations et de ses sanctions. Il pénètre même l’État, puisque ceux qui parlent au nom de l’administration restent eux-mêmes insérés dans les structures coutumières.





La circulaire répondait pourtant à une difficulté réelle. Pendant l’été, de nombreux citoyens de la diaspora viennent accomplir des démarches administratives : passeports, cartes d’identité, actes de naissance, légalisations. Les absences se traduisent alors par des files d’attente, des lenteurs et une dégradation visible du service public. Le ministère de l’Intérieur voulait probablement protéger la continuité du service. Mais l’administration pensait réglementer le temps de travail, tandis qu’une partie de la société a cru qu’elle voulait réglementer la coutume.





Toute l’affaire tient dans ce malentendu. Et tout le rapport de forces également. La controverse ne montre pas que les Comoriens refusent le travail. Elle montre que l’État reste moins puissant lorsqu’il entre en concurrence directe avec un ordre coutumier plus ancien, mieux incorporé et plus fortement sanctionné.





Il ne s’agit donc pas de choisir entre l’État et le village. Il s’agit de faire en sorte que l’autorité publique cesse d’être théorique au moment même où la coutume devient concrète. Car, aux Comores, l’État conserve souvent le droit. Mais lorsque les deux légitimités s’affrontent, le village conserve encore l’obéissance.





Msa Ali Djamal