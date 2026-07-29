La capitale de Oichili poursuit son essor !

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0 0 29 juillet 2026 2026-07-29T16:49:00+02:00 Modifier ce post

La capitale de Oichili poursuit son essor ! Pour Koimbani, l'arrivée de ce distributeur représente bien plus qu'un simple équipement bancaire. Elle co

Koimbani poursuit son essor : un distributeur automatique de billets de la Banque Postale des Comores bientôt installé


La capitale de Oichili poursuit son essor !

Koimbani franchit une nouvelle étape dans sa marche vers la modernisation. La localité s'apprête à accueillir un distributeur automatique de billets (GAB) de la Banque Postale des Comores, offrant ainsi aux habitants un accès de proximité aux services bancaires.

Cette installation intervient dans un contexte de transformation de l'ancienne Banque SNPSF, qui est officiellement devenue BPC. Ce changement de dénomination traduit une nouvelle vision stratégique, qualifiée par l'établissement de « transformation profonde et ambitieuse », destinée à renforcer son offre de services et sa présence sur l'ensemble du territoire national après avoir dissout plusieurs sous-centres dans l'ensemble du territoire.

La capitale de Oichili poursuit son essor !

Pour Koimbani, l'arrivée de ce distributeur représente bien plus qu'un simple équipement bancaire. Elle constitue un indicateur concret de l'attractivité grandissante de la ville et de son développement économique. Les habitants, les commerçants, les entrepreneurs ainsi que les nombreux usagers de passage pourront désormais effectuer leurs retraits et certaines opérations bancaires sans avoir à se déplacer vers d'autres centres urbains.

Cette avancée vient consolider le leadership local de Koimbani dans sa dynamique d'urbanisation. Ces dernières années, la ville multiplie les initiatives et les infrastructures qui améliorent les services de proximité et renforcent son rôle de pôle de développement dans la région.

L'installation prochaine de ce distributeur automatique illustre également la confiance des institutions financières dans le potentiel économique de Koimbani. Elle répond à une demande croissante en matière d'inclusion financière et contribue à rapprocher davantage les services bancaires des citoyens.

Avec cette nouvelle infrastructure, Koimbani confirme son ambition de devenir un centre urbain moderne, où le développement des équipements publics et privés accompagne les aspirations d'une population tournée vers l'avenir.

Djamaan radio

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