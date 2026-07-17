Hommage à Ali Nassor : un parent, une mémoire vivante. Réservé et discret, Ali Nassor n'en a pas moins toujours fait preuve à mon égard d'une estime e

Hommage à Ali Nassor : un parent, une mémoire vivante







C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès d'Ali Nassor, figure emblématique de la scène politique comorienne. Au-delà de l'homme d'État, c'est un parent bienveillant qui nous quitte, laissant derrière lui le souvenir d'une disponibilité et d'une générosité sans faille. C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès d'Ali Nassor, figure emblématique de la scène politique comorienne. Au-delà de l'homme d'État, c'est un parent bienveillant qui nous quitte, laissant derrière lui le souvenir d'une disponibilité et d'une générosité sans faille.





Un parcours au sommet de l'État





Ali Nassor a marqué l'histoire du pays en occupant des fonctions stratégiques de premier plan. Il fut ministre des Finances et du Budget de 1982 à 1985, succédant à Said Kafe à ce poste régalien. Il a également été directeur de cabinet du président Ahmed Abdallah en charge de la Défense, puis conseiller spécial du président Azali. Ce parcours l'a mené à briguer la magistrature suprême en tant que candidat aux élections présidentielles.





Au-delà des titres, il était reconnu pour sa discrétion et sa maîtrise des dossiers brûlants de l'État, naviguant avec rigueur entre les arcanes de la finance et les enjeux sécuritaires.





L'artisan de l'essor de Mitsamiouli





On lui doit aussi un héritage concret et durable : il fut l'un des artisans de l'implantation de l'hôtel Galawa à Mitsamiouli . Ce complexe hôtelier, fleuron du tourisme comorien dans les années 1980 et 1990, a transformé la région. À son apogée, le Galawa était le deuxième employeur du pays, avec plus de 260 emplois directs et 500 emplois indirects, faisant vivre près d'un millier de familles . Des milliers de touristes y séjournaient chaque semaine, et la ville de Mitsamiouli bénéficiait pleinement de cette dynamique, entre logements pour les employés et commerces florissants . Ce développement a contribué au désenclavement de la région, attirant investissements et activité économique dans le nord de la Grande Comore.





Une première rencontre marquante





J'ai fait sa connaissance en septembre 1985, dans un contexte douloureux. À la suite du décès de mon père, il a tenu à nous recevoir, mon grand frère et moi, encore enfants, dans son bureau ministériel. Ce geste, loin d'être anodin, portait la marque d'un homme conscient des liens familiaux qui nous unissaient. Il nous a alors précisé ces attaches et nous a assurés que nous pourrions compter sur lui. Une promesse qu'il n'a cessé de tenir au fil des années.





Des invitations renouvelées, un regret partagé





Des années plus tard, Ali Nassor a renouvelé son souhait de renforcer ce lien en m'invitant à plusieurs reprises à Mitsamiouli, chez lui, pour échanger et partager un repas. À chaque fois, les contraintes de l'agenda ne m'ont pas permis de m'y rendre. Avec le recul, je mesure ce que j'ai perdu : l'occasion de partager des souvenirs, de l'interroger, dans ma posture d'historien, sur ses actions et sur sa mémoire de l'histoire et de l'action publique aux Comores. J'aurais dû y aller.





Un dernier souvenir en 2008





Mon dernier souvenir remonte à 2008. Mes bagages n'étaient pas arrivés avec Kenya Airways. Je me suis rendu à l'aéroport pour réclamer une prise en charge, conformément à la réglementation, muni du récépissé de la douane. Lorsqu'on lui a rapporté qu'une personne réclamait ses droits, il a demandé qui j'étais. Au déclin de mon prénom, de mon nom et de ma famille, il m'a immédiatement convié à son bureau. Nous avons discuté durant une heure et demie. Une fois encore, il m'a invité pour le weekend à Mitsamiouli. Hélas, je n'ai pu m'y rendre.





Un homme réservé, discret et bienveillant





Réservé et discret, Ali Nassor n'en a pas moins toujours fait preuve à mon égard d'une estime et d'une bienveillance constantes, ancrées dans nos liens familiaux. Sa mémoire restera celle d'un homme d'État rigoureux, mais aussi d'un parent attentif, dont la porte était toujours ouverte.





Condoléances à la famille





En ces heures douloureuses, j'adresse mes plus sincères condoléances à sa femme, à sa belle-sœur Aïcha, à Mme Djounaid – une sœur aimable –, à son fils Fahamy, ainsi qu'à son frère Abdallah Nassor, qui est également mon cousin.





Puisse son âme reposer en paix inch'Allah amine.





Nakidine Mattoir