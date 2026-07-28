Football : un Comorien en équipe de France. Passé par Bordeaux (il a joué en jeunes chez les Girondins), Paris et Berlin durant sa jeunesse, au gré de



Présent dans le staff de Zinedine Zidane au Real Madrid, le kinésithérapeute de formation originaire des Comores va devenir l'un des adjoints du sélectionneur de l'équipe de France.





Hamidou Msaidie sait se fondre dans le décor. D'une discrétion légendaire, le Franco-Comorien de 51 ans, originaire de Mitsamiouli au nord de Ngazidja (la Grande Comore, l'île la plus peuplée de l'archipel), est pourtant l'une des pierres angulaires du staff de l'entraîneur Zinedine Zidane.





Un élément essentiel qui accompagne le futur sélectionneur des Bleus depuis sa nomination à la tête de l'équipe réserve du Real Madrid, en 2014, et qui a vécu les heures de gloire du club merengue avec les trois Ligue des champions consécutives (2016, 2017 et 2018).





Passé par Bordeaux (il a joué en jeunes chez les Girondins), Paris et Berlin durant sa jeunesse, au gré des pérégrinations professionnelles de son paternel, militaire pour l'armée française, c'est en posant ses bagages à Créteil, où il a côtoyé lors de la saison 2002-03 David Bettoni, le futur bras droit de "ZZ", que la connexion a été établie.





Et même plus que cela puisque, d'après nos confrères de L'Équipe, ce serait en voyant le natif de Saint-Priest utiliser à l'époque cette branche de la kinésithérapie, également usitée par Zidane durant sa carrière de joueur via Philippe Boixel, l'ancien ostéo de l'équipe de France, que Msaidie... Lire la suite sur LaProvence



















