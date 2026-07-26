Fatima Boyer, la précurseure de la reconnaissance des sites comoriens à l'UNESCO (article rédigé avec l'aide des éléments trouvés sur le net)







Après Bourhane hier, j'ai choisi de rendre hommage à Madame Fatima Boyer. Après Bourhane hier, j'ai choisi de rendre hommage à Madame Fatima Boyer.





Dans l'archipel des Comores, où l'océan Indien sculpte des paysages d'une beauté brute, une voix s'élève pour rappeler que l'identité d'un peuple se lit aussi dans ses pierres et ses mémoires. Cette voix est celle de Fatima Boyer, une native de Mutsamudu, sur l'île d'Anjouan, devenue en quelques décennies la gardienne infatigable du patrimoine comorien.





L'éveil d'une vocation





Troisième d'une fratrie de douze enfants, Fatima Boyer se lance très jeune dans le monde associatif. À Abidjan, où elle suit des études d'assistante sociale après son bac en 1978, elle effectue des stages dans des chantiers de jeunes avant de commencer sa carrière professionnelle à la Banque Africaine de Développement. Quinze années durant, elle y œuvre, avant de suivre son époux au Mali, où elle crée avec d'autres femmes l'association YIRIWA BAARA SO — « les femmes debout » en bambara — pour soutenir des activités génératrices de revenus.





C'est en 2003, lors d'un séjour à Anjouan, que Fatima Boyer prend conscience de l'urgence : la vieille ville de Mutsamudu, joyau architectural de l'archipel, est menacée de disparition dans une indifférence quasi générale. Face à ce constat, elle mobilise ses amis et fonde en 2004 le « Collectif pour la vieille ville de Mutsamudu ». Le projet prend de l'ampleur : il devient évident que la protection ne peut se limiter à une seule île. Ainsi naît, le 10 juin 2006, le Collectif du Patrimoine des Comores, association qu'elle préside et dont l'ambition est d'inscrire les sites comoriens au Patrimoine mondial de l'UNESCO. L'objectif est aussi de mettre fin à la dégradation et à la destruction que subissent les monuments remarquables de Ngazidja, Ndzouani et Mohéli.





Un combat de vingt ans





Le travail de Fatima Boyer s'étend à l'ensemble de l'archipel. Le Collectif qu'elle préside rassemble des bénévoles spécialisés : architectes, anthropologues, historiens. Pendant près de vingt ans, l'association a travaillé sans accompagnement de la part de l'autorité publique, une absence d'appui financier qui a pénalisé les activités de restauration.





Malgré cela, le Collectif a obtenu des résultats concrets. Une liste indicative de cinq sites historiques des sultanats des Comores a été établie : les médinas de Moroni, Itsandra et Iconi à Ngazidja, celles de Mutsamudu et Domoni à Ndzuwani. Ces sites, construits entre le XIIème et le XIVème siècle, témoignent d'une période prospère où le commerce maritime a favorisé la fondation et le développement des villes. Ils constituent des « exemples architecturaux et urbanistiques typiques des sociétés swahilies de la côte de l'Afrique orientale ».





La restauration du Palais Ujumbe : un symbole





Le Collectif s'est particulièrement engagé dans la sauvegarde du Palais Ujumbe à Mutsamudu. C'est à l'issue de l'effondrement de son corridor en 2006 que le monument a été placé sous les projecteurs des bailleurs internationaux. Sa restauration a bénéficié de fonds du World Monuments Fund, de l'UNESCO, du ministère de la Culture français, de la Gerda Henkel Foundation, de la Région Réunion et de l'ambassade de France à Moroni. Les travaux, à l'arrêt depuis le dernier chantier de 2023, devraient reprendre grâce à un projet UNESCO financé par l'Arabie saoudite.





En juillet 2025, le lancement officiel de la 8e campagne de restauration du Palais Ujumbe a eu lieu à Mutsamudu, en présence du gouverneur d'Anjouan et du maire de la ville. Cette cérémonie marquait aussi l'inauguration du chantier-école de formation de 2025, visant à former des jeunes aux métiers de la restauration du patrimoine. Pour Fatima Boyer, « la valorisation de notre patrimoine commun est existentielle ».





Une reconnaissance méritée





Le dévouement de Fatima Boyer a été salué à plusieurs reprises. En avril 2018, elle a été élevée au grade de Chevalier des Arts et des Lettres par le ministère français de la Culture, une distinction qui souligne son apport à la valorisation culturelle. Elle est également membre de l'Ordre de l'Étoile de Mohéli. En 2025, sa ville natale, Mutsamudu, lui a décerné le titre symbolique de « Nourou ya Mutsamudu » (la Lumière de Mutsamudu).





La mémoire par l'écriture





Femme d'action, Fatima Boyer est aussi une femme de lettres. En décembre 2022, elle publie Sur la route de l'espérance, un roman autobiographique qui est bien plus qu'une simple fiction. À travers le personnage de Raisha, une jeune révolutionnaire de l'après-indépendance (période 1975-1978), elle revisite une page cruciale de l'histoire comorienne.





L'ouvrage aborde avec sensibilité la question de la condition féminine et les espoirs déçus d'une époque. Raisha, issue d'une famille modeste de douze enfants, fut la troisième des filles à être scolarisée à l'école, après que son père eut été convaincu de l'importance de la scolarisation des filles. Le roman décrit comment, en 1960, la situation des filles anjouanaises non scolarisées a changé grâce à son intervention. Pour Fatima Boyer, « notre Histoire doit être connue de la jeune génération et vulgarisée ».





Une voix qui porte





Aujourd'hui, Fatima Boyer s'impose comme une figure respectée du monde culturel comorien. Elle continue de parcourir l'archipel pour sensibiliser les autorités locales à la protection du patrimoine. « Le patrimoine, notre mémoire vivante, valorisons-le, transmettons-le aux jeunes générations, et soyons fiers de nos racines », affirme-t-elle.





Militante infatigable, auteure engagée et stratège de la mémoire, Fatima Boyer est bien plus qu'une précurseure : elle est la conscience vivante des Comores, œuvrant chaque jour pour que l'archipel reste debout dans la grande histoire du monde.





Nakidine Mattoir