Ebola : Les Comores renforcent leur préparation face au risque épidémique. « Je remercie le Ministre pour cette collaboration étroite et je suis rassu

Ebola : Les Comores renforcent leur préparation face au risque épidémique







Dans le cadre des préparatifs nationaux pour faire face au risque d’introduction de la maladie à virus Ebola, la Représentante de l’OMS aux Comores, Dr Triphonie Nkurunziza, a accompagné aujourd’hui le Ministre de la Santé Ahamadi Sidi à l’aéroport international Moroni Prince Saïd Ibrahim pour une mission de supervision technique du Centre de contrôle sanitaire récemment installé dans la zone des arrivées. Dans le cadre des préparatifs nationaux pour faire face au risque d’introduction de la maladie à virus Ebola, la Représentante de l’OMS aux Comores, Dr Triphonie Nkurunziza, a accompagné aujourd’hui le Ministre de la Santé Ahamadi Sidi à l’aéroport international Moroni Prince Saïd Ibrahim pour une mission de supervision technique du Centre de contrôle sanitaire récemment installé dans la zone des arrivées.





Guidée par le Directeur général de la Santé et les équipes de la Direction de la lutte contre la maladie (DLM), la délégation a pu évaluer les dispositifs de surveillance et de contrôle mis en place pour renforcer la détection précoce et la réponse rapide en cas d’alerte.





« Je remercie le Ministre pour cette collaboration étroite et je suis rassurée par sa démarche visant à garantir une réponse multisectorielle. Une éventuelle épidémie d’Ebola nécessite en effet l’engagement et la mobilisation coordonnée de nombreux secteurs », a déclaré Dr Nkurunziza Triphonie.





L’OMS salue également l’engagement des volontaires du Croissant Rouge Comorien, déjà mobilisés sur le site sous la supervision de la DLM pour appuyer les activités de contrôle sanitaire aux points d’entrée.





Le pays entre dans la grande saison des vacances, marquée par une intensification des mouvements de voyageurs, cette initiative témoigne de la détermination des autorités sanitaires à protéger la population et à renforcer la sécurité sanitaire du pays dans un contexte de risque épidémiologique accru dans la sous-région.





Crédit photo : Nadjla Said Omar pour OMS Comores

OMS Comores