Discipline administrative ou dérive autoritaire ? Les limites d’une note circulaire. Mais c’est précisément parce que cette finalité est légitime que.

Discipline administrative ou dérive autoritaire ? Les limites d’une note circulaire







L’État est fort lorsqu’il fait respecter la loi ; il devient envahissant lorsqu’il prétend organiser la vie des citoyens. L’État est fort lorsqu’il fait respecter la loi ; il devient envahissant lorsqu’il prétend organiser la vie des citoyens.





Sous couvert de lutter contre l’absentéisme des agents publics, une récente note circulaire entend encadrer les manifestations coutumières et familiales durant les jours ouvrables. Si la discipline administrative est une exigence légitime, peut-elle justifier une intervention de l’État dans l’organisation de la vie sociale ? Cette question dépasse le seul débat sur une circulaire : elle touche aux limites du pouvoir administratif dans un État de droit.





Par une note circulaire n° 26-0004/MIBAIATCI/CAB, signée le 17 juillet 2026 par le ministre de l’Intérieur, de la Décentralisation et de l’Administration du Territoire, le Gouvernement interdit l’organisation des manifestations à caractère coutumier durant les après-midi des jours ouvrables. Sont notamment visés les mariages, les grands mariages, les cérémonies traditionnelles, les réceptions coutumières, les festivités et autres rassemblements assimilés. Selon ses auteurs, cette mesure vise à assurer la continuité et l’efficacité du service public en limitant l’absentéisme des agents de l’État.





L’objectif affiché est, en lui-même, parfaitement légitime. Un État responsable doit veiller à la présence effective de ses agents et au bon fonctionnement de ses services. La discipline administrative constitue une exigence du service public et participe de la confiance des citoyens envers leurs institutions.





Mais c’est précisément parce que cette finalité est légitime que les moyens employés doivent être examinés avec rigueur. Car une question fondamentale se pose : jusqu’où l’État peut-il aller pour garantir la discipline de ses agents ? Peut-il, pour atteindre cet objectif, réglementer la vie sociale, familiale et coutumière de l’ensemble des citoyens ? C’est sur ce point que cette note circulaire appelle une réflexion critique.





Une finalité légitime, des moyens contestables





L’État est compétent pour organiser le fonctionnement de ses services. Il ne l’est pas pour organiser la vie sociale des citoyens.





Les mariages, les grands mariages, les cérémonies coutumières et les rassemblements communautaires relèvent de l’initiative des familles, des villages et des communautés. Ils ne sont ni financés ni organisés par l’État. Dans la plupart des cas, ils ne mobilisent même pas de moyens publics particuliers. Leur programmation répond à des considérations sociales, culturelles, religieuses et familiales qui échappent naturellement à la sphère administrative.





Si des agents publics choisissent de s’absenter pour participer à ces cérémonies, c’est leur responsabilité individuelle qui est engagée. La participation à ces événements n’est jamais une obligation de service. Il appartient donc à l’administration de contrôler la présence de ses agents, d’appliquer les sanctions prévues en cas d’absence irrégulière et de garantir la continuité du service public. En revanche, il ne lui appartient pas de réglementer la vie de l’ensemble des citoyens pour pallier ses difficultés de gestion.





L’État ne peut administrer la vie sociale





En subordonnant l’organisation des manifestations communautaires aux horaires de la fonction publique, cette circulaire inverse la logique des responsabilités. Au lieu de gérer les agents dont elle a la charge, l’administration entend désormais imposer des contraintes à toute la société.





Cette confusion des rôles constitue une extension préoccupante du pouvoir administratif. La police administrative a pour mission de préserver l’ordre public, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques. Elle ne saurait devenir un instrument de programmation de la vie familiale, coutumière et communautaire.





Cette approche est d’autant plus discutable que la fonction publique ne représente qu’une faible part de la population active. Les estimations disponibles situent cette proportion entre 5 % et 12 %, tandis qu’environ 87 % des actifs exercent dans le secteur privé ou dans l’économie informelle. Peut-on raisonnablement soumettre le rythme de vie de toute une société aux contraintes professionnelles d’une minorité de travailleurs ? Une telle logique revient à faire dépendre les traditions, les solidarités familiales et les pratiques communautaires des impératifs administratifs d’une catégorie particulière de citoyens.





Les limites du pouvoir réglementaire





Au-delà de son contenu, cette note révèle une conception des rapports entre l’État et les citoyens qui mérite d’être interrogée. L’administration ne peut résoudre ses difficultés internes en transférant leurs conséquences sur la société tout entière. Lorsque l’absentéisme devient un problème, la réponse réside dans une meilleure gestion des ressources humaines, dans le contrôle effectif des agents et dans l’application des règles disciplinaires existantes. Elle ne peut consister à restreindre, par voie de circulaire, l’exercice normal de la vie sociale.





Le pouvoir réglementaire de l’administration n’est pas illimité. Une circulaire a pour vocation d’interpréter ou de préciser les modalités d’application des textes en vigueur ; elle ne peut créer de nouvelles obligations à la charge des citoyens en dehors du cadre fixé par la loi. En prétendant encadrer les horaires des manifestations privées et coutumières, cette note semble s’éloigner de sa finalité administrative pour empiéter sur le domaine des libertés individuelles et collectives.





Préserver l’État de droit





L’efficacité du service public ne se construit pas en restreignant les libertés sociales, mais en exigeant des agents publics le respect de leurs obligations professionnelles. L’État dispose déjà des instruments juridiques nécessaires pour lutter contre l’absentéisme. Encore faut-il les appliquer avec rigueur, dans le respect des droits et des libertés.





Une démocratie se distingue moins par l’étendue des pouvoirs qu’elle confère à son administration que par les limites qu’elle lui impose. La discipline des agents publics est une exigence légitime ; la liberté de la vie familiale, coutumière et communautaire est un droit tout aussi fondamental. Entre les deux, l’État de droit trace une frontière que l’administration ne devrait jamais franchir.





La discipline administrative est une nécessité. La liberté sociale est une conquête. Les confondre, c’est prendre le risque d’affaiblir l’autorité de l’État au lieu de la renforcer. Car un État respecté n’est pas celui qui étend indéfiniment son pouvoir, mais celui qui sait où s’arrêtent ses prérogatives.





La force de l’État ne réside pas dans sa capacité à tout réglementer, mais dans sa sagesse à savoir ce qui ne relève pas de son pouvoir. Une circulaire peut organiser l’administration ; elle ne saurait administrer la société.





Dini Nassur

Ancien ministre de la Fonction publique

Président d’honneur du Mouvement Naribarikishe Yi Komori