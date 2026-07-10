Des Comores de 3 iles dans des fausses cartes de voeux ministériels. Les enjeux concrets de la question de Maore tournent désormais autour de la compo

Des Comores de 3 iles dans des fausses cartes de voeux ministériels







La diplomatie agressive de la France pour imposer ses vues n’a pas de limite. Il faudrait être d’une certaine naïveté pour ne pas la voir, d’une façon ou d’une autre, derrière ces vraies-fausses cartes de vœux ministériels présentant notre pays comme composé de trois îles. La diplomatie agressive de la France pour imposer ses vues n’a pas de limite. Il faudrait être d’une certaine naïveté pour ne pas la voir, d’une façon ou d’une autre, derrière ces vraies-fausses cartes de vœux ministériels présentant notre pays comme composé de trois îles.





Les enjeux concrets de la question de Maore tournent désormais autour de la composition de notre pays. Voilà l’étape parvenue par la France dans sa stratégie d’annexion de l’île comorienne. On est loin de 2005, quand la France s’activait lourdement pour obtenir la participation de Maore aux jeux des Iles de l’Océan Indien.





Les objectifs stratégiques actuels de la France passent par plusieurs lignes d’action agressive, mensongers, manœuvriers.





Falsification honteuse de l’Histoire.

Il n’y aurait pas de nation comorienne. Maore serait créole, malgache, etc.

Maore n’a jamais été comorienne même s’il a hébergé des dizaines d’années durant le centre administratif du pays. Des nouveaux manuels sont produits. Des scientifiques de haut niveau sont sollicités pour falsifier les faits.

Nouvelle géographie

Maore n’est plus une île de l’Archipel des Comores. Non c’est un autre archipel distinct. Voilà où en est arrivé l’arrogance française : croire pouvoir remodéliser, à sa guise, la situation géographique du pays.

Intégration forcée de Maore dans la Commission de l’Océan Indien. Comme si la France pouvait être représentée deux fois dans la même organisation. Voilà où en est arrivé l’arrogance française : transgresser toutes les lois et pratiques internationales et imposer sa loi

Pression insupportable, chantage, carotte et bâton contre des pays africains pour qu’ils entretiennent des relations économiques avec son pseudo 101° département.

Sommet de la barbarie française, contraindre le gouvernement comorien à se renier en obtempérant, lui imposer un vrai faux débat bilatéral pour leurrer le peuple comorien et se frayer un boulevard.





Il importe donc d’en prendre conscience et de réagir. Le président Azali doit prouvera sa sincérité ou sa lâcheté dans les actes. La résistance sur certains aspects comme l’intégration de Maore dans la COI ne suffit pas. Il faut un combat conséquent articulé sur des objectifs précis.





Le pays va-t-il se battre effectivement pour un débat effectif aux AG de l’ONU débouchant sur une condamnation claire de la France ?





Le pays va-t-il engager une vaste campagne internationale pour la suppression du visa Balladur qui a déjà occasionné la mort de plus de 30 000 Comoriens soit 3% de la population comorienne ?





Idriss 10/07/2025