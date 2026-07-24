Décret portant nomination du Directeur Général de l'Energie, des Mines et de l'Eau. Monsieur SOUNDI GOULAM est nommé Directeur Général de l'Energie, d

Moroni, le 23 JUL 2026





DECRET N° 26-086 /PR Portant nomination du Directeur Général de l'Energie, des Mines et de l'Eau





LE PRESIDENT DE L'UNION,





Azali au mariage de Soundi Goulam

VU la Constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001, révisée par le référendum du 30 juillet 2018 ; VU la Constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001, révisée par le référendum du 30 juillet 2018 ;





VU le décret N° 09-024/PR du 07 mars 2009, fixant le cadre organique du Ministère de la Production, de la Pêche, de l'Environnement, de l'Energie, de l'Industrie et de l'Artisanat ;





VU le décret 25-122/PR du 08 octobre, portant organisation générale des structures administratives des ministères ainsi que leurs missions ;





VU le décret N°26-030/PR du 05 février 2026, portant composition du Gouvernement de l'Union des Comores.





DECRETE





ARTICLE 1er : Monsieur SOUNDI GOULAM est nommé Directeur Général de l'Energie, des Mines et de l'Eau au Ministère en charge de l'Energie, de l'Eau et des Hydrocarbures, en remplacement de Monsieur MAOULIDA ALI M'LANAOINDROU.





ARTICLE 2 : Le présent décret sera enregistre, publie au Journal Officie es 'Union des Comores et communiqué partout où besoin sera.





Azali Assoumani