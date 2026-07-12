Décès de Hamad Ben Khalifa Al Thani, ancien émir du Qatar : Communiqué de Beit-salam. Le gouvernement qatari a annoncé, dimanche 12 juillet, la mort d



Le gouvernement qatari a annoncé, dimanche 12 juillet, la mort de l’ancien souverain, le cheikh Hamad Ben Khalifa Al Thani, qui a régné sur le Qatar de 1995 à 2013. Le gouvernement qatari a annoncé, dimanche 12 juillet, la mort de l’ancien souverain, le cheikh Hamad Ben Khalifa Al Thani, qui a régné sur le Qatar de 1995 à 2013.





Le cheikh Hamad avait créé la surprise en abdiquant volontairement en 2013 en faveur de son quatrième fils, le cheikh Tamim, dans un Moyen-Orient où les dirigeants se maintiennent souvent au pouvoir jusqu’à leur dernier souffle.





Communiqué de la Présidence de l'Union des Comores

C'est avec une profonde tristesse que Son Excellence Monsieur AZALI Assoumani, Président de l'Union des Comores, a appris le décès de Son Altesse le Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, Emir Père de l'État du Qatar, survenu ce dimanche 12 juillet 2026, à l'âge de 74 ans.





Dans ces circonstances douloureuses pour la Nation qatarie, le Président de la République présente, au nom du peuple comorien et en son nom propre, ses condoléances les plus attristées à Son Altesse l'Émir Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, à l'ensemble de la famille régnante Al Thani, ainsi qu'au Gouvernement et au peuple frère de l'État du Qatar.





Le Chef de l'État salue l'engagement et les prises de position remarquables du défunt dirigeant en faveur du développement économique, de la promotion de l'éducation et de la culture, ainsi que sa grande contribution au rayonnement diplomatique du monde arabe et musulman dans le monde.





Son Excellence le Président AZALI Assoumani rend également hommage à l'engagement constant du défunt en faveur de l'action humanitaire, de la médiation, du dialogue entre les peuples et de la paix, dans la région et dans le monde.





Le Président de l'Union des Comores implore Dieu Le Tout-Puissant afin qu'll accorde Sa grande





miséricorde au défunt et inspire patience et réconfort à sa famille et à la Nation qatarie.





Moroni, le 12 juillet 2026





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