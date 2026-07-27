Décès d'Abdouroihmane à la prison : il souffrait d'une maladie dont l'état s'est rapidement aggravé. Selon les informations recueillies, son état de s

Un détenu décède après son transfert au CHRI de Fomboni







Un détenu de la maison d'arrêt de Badjo a perdu la vie lundi 27 juillet 2026 au Centre hospitalier régional de référence (CHRI) de Fomboni, quelques heures après son admission. Selon les informations recueillies, son état de santé s'était fortement détérioré alors que les démarches pour son évacuation vers l'hôpital étaient en cours. Un détenu de la maison d'arrêt de Badjo a perdu la vie lundi 27 juillet 2026 au Centre hospitalier régional de référence (CHRI) de Fomboni, quelques heures après son admission. Selon les informations recueillies, son état de santé s'était fortement détérioré alors que les démarches pour son évacuation vers l'hôpital étaient en cours.





Le Centre hospitalier régional de référence (CHRI) de Fomboni a enregistré, ce lundi 27 juillet, le décès d'Abdouroihmane Dine Abdou, un détenu d'une quarantaine d'années, originaire d'Anjouan. D'après les informations recueillies, l'homme souffrait d'une maladie dont l'état s'est rapidement aggravé.





Toujours selon nos sources, les procédures nécessaires à son transfert depuis la maison d'arrêt de Badjo vers le CHRI étaient en cours lorsque son état de santé s'est brusquement détérioré. Pris en charge à son arrivée à l'hôpital, il n'a malheureusement pas survécu et est décédé quelques heures plus tard.





Le corps du défunt a été remis à sa famille de Djando, où son inhumation est prévue dans l'après-midi de ce lundi 27 juillet 2026.





Ce décès remet également en lumière les conditions de détention au sein de la maison d'arrêt de Badjo. Plusieurs sources évoquent notamment un état d'hygiène préoccupant dans l'établissement pénitentiaire, une situation qui suscite des interrogations sur les conditions de vie des détenus. À ce stade, aucune réaction officielle des autorités compétentes n'avait été enregistrée concernant ce décès ni sur les conditions sanitaires de la prison.





La rédaction de Mohéli Matin