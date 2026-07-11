Coupures d'électricité : La Sonelec et Comores Hydrocarbures se renvoient la balle. Au regard de ces éléments, plusieurs questions demeurent : si la q

Anjouan : la SCH affirme avoir livré la quantité habituelle de gasoil, des explications attendues de la SONELEC







La Direction régionale de la SONELEC d'Anjouan avait justifié les récentes coupures d'électricité par une faible quantité de gasoil livrée par la Société Comorienne des Hydrocarbures (SCH). La Direction régionale de la SONELEC d'Anjouan avait justifié les récentes coupures d'électricité par une faible quantité de gasoil livrée par la Société Comorienne des Hydrocarbures (SCH).





Cependant, après une enquête menée par Ndzuani Infos Média Officiel, des informations recueillies auprès de la Direction régionale de la SCH à Anjouan indiquent que la quantité habituelle de gasoil a bien été livrée le vendredi 10 juillet 2026, puis de nouveau le samedi afin d'assurer les besoins du week-end.





Selon les informations obtenues, la Société Comorienne des Hydrocarbures a mis en place un système d'approvisionnement hebdomadaire. Lorsque la SONELEC Anjouan règle la quantité de carburant prévue pour la semaine, la livraison est automatiquement effectuée conformément au dispositif établi.





Au regard de ces éléments, plusieurs questions demeurent : si la quantité habituelle de carburant a bien été livrée, quelles sont les véritables causes des coupures d'électricité observées ? Existe-t-il des difficultés techniques, des pannes ou d'autres contraintes qui n'ont pas été communiquées à la population ?





Ndzuani Infos Média Officiel estime que les habitants d'Anjouan ont droit à une information claire, transparente et complète sur la situation.





Notre rédaction poursuit ses investigations et reviendra prochainement avec de nouveaux éléments afin d'éclairer l'opinion publique.





Texte : Nadhuifou Houmadi, Ndzuani infos