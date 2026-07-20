Coupe du Président : Loukman Azali place cette 2ème édition au cœur de la préparation des Jeux des Îles 2027. Après avoir échangé avec les officiels d

Coupe du Président : Loukman Azali place cette deuxième édition au cœur de la préparation des Jeux des Îles 2027







C'est parti ! Le compte à rebours est lancé. C'est parti ! Le compte à rebours est lancé.

La deuxième édition de la Coupe du Président est fixée au 15 août 2026, au stade de Malouzini, à partir de 17 heures.





Après avoir échangé avec les officiels de la Fédération comorienne de boxe, le président Loukman Azali a décidé de consacrer cette deuxième édition à la préparation des Jeux des Îles de l'océan Indien 2027, que notre pays s'apprête à organiser avec fierté.





La Coupe du Président 2026 servira également de cadre au Championnat national de boxe 2025-2026. Elle offrira ainsi à la Direction technique nationale une excellente occasion d'observer les meilleurs talents avant les Jeux des Îles de 2027.





À cette occasion, des boxeurs comoriens de la diaspora et du pays s'affronteront sur le ring. L'objectif est de permettre à la Direction technique nationale de constituer son équipe A, qui aura la mission de défendre les couleurs des Comores en 2027.





Toutefois, le président Loukman Azali et le Directeur technique national, Abbas Iliasse, n'excluent pas la possibilité d'inviter quelques boxeurs africains si les circonstances l'exigent. Leur présence permettrait de relever le niveau de la compétition et d'offrir une opposition de qualité aux boxeurs comoriens, tout en préservant l'objectif principal de cette édition : identifier les meilleurs talents nationaux.





Ce fut d'ailleurs le cas lors de la première édition, qui avait accueilli des pugilistes du Gabon, de la Tanzanie et de Madagascar à Moroni. Cette année encore, plusieurs nations africaines ont manifesté leur souhait de participer à cette deuxième édition.





Il est certain que ce n'était pas une décision facile pour le président de la FCB, Loukman Azali, et son équipe de consacrer cette édition principalement aux boxeurs comoriens. Mais ce choix répond avant tout à l'intérêt supérieur de la nation.





Le pays compte énormément sur la boxe pour décrocher le maximum de médailles d'or lors des Jeux des Îles de l'océan Indien de 2027. La Fédération comorienne de boxe doit donc tout mettre en œuvre pour être à la hauteur de ces attentes.





Réunir les meilleurs boxeurs comoriens au sein de cette compétition permettra d'identifier les talents les plus prometteurs, qui bénéficieront ensuite d'un encadrement renforcé à travers des stages de préparation aux niveaux national et international.





Pour Loukman Azali et son équipe, il n'y a plus de temps à perdre. Les préparatifs en vue d'une participation réussie aux Jeux des Îles doivent désormais entrer dans leur phase active.





Fédération Comorienne de Boxe