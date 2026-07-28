Comores : quand le folklore politique prime sur les besoins fondamentaux du peuple







L'histoire enseigne que la première responsabilité d'un gouvernement est de répondre aux besoins fondamentaux de sa population. Assurer l'accès à l'eau potable, à l'électricité, à la santé, à l'éducation, à l'emploi et à la sécurité alimentaire constitue le socle de toute politique publique digne de ce nom.





Comores : quand le folklore politique prime sur les besoins fondamentaux du peuple





« Gouverner, ce n'est pas multiplier les cérémonies. Gouverner, c'est apporter des réponses aux souffrances quotidiennes de la population. »





Les nations se développent lorsque leurs dirigeants placent l'intérêt général au-dessus de leur image personnelle. Elles régressent lorsque le pouvoir privilégie les apparences, les cérémonies et les déplacements officiels au détriment des préoccupations essentielles de la population. Aux Comores, cette contradiction apparaît aujourd'hui avec une acuité particulière. Alors que les ménages comoriens affrontent une dégradation continue de leurs conditions de vie, le pouvoir semble davantage préoccupé par sa visibilité internationale que par la résolution des difficultés auxquelles les citoyens sont confrontés chaque jour. De nombreux Comoriens sont confrontés à des difficultés qui touchent directement leur qualité de vie : pénuries d'eau potable, difficultés d'accès à une électricité fiable, hausse du coût de la vie, augmentation des charges pesant sur les ménages et les entreprises, chômage élevé des jeunes diplômés et précarité persistante.





Comment expliquer qu'un pays disposant de nombreuses sources naturelles d'eau connaisse encore des pénuries jusque dans sa capitale, Moroni ? Comment accepter que des familles passent plusieurs jours sans eau potable alors que cette ressource est indispensable à la vie, à la santé et à la dignité humaine ? La situation est particulièrement préoccupante durant la période estivale, lorsque de nombreux membres de la diaspora reviennent aux Comores pour retrouver leurs familles, célébrer les grands mariages et faire découvrir leur pays à leurs enfants. Beaucoup constatent alors les difficultés d'approvisionnement en eau, notamment à Moroni, ainsi que le coût élevé des produits de première nécessité.





Dans le même temps, les coûts de l'électricité continuent de peser lourdement sur les ménages et les entreprises. Pour les commerçants, les artisans, les pêcheurs, les agriculteurs et les petites entreprises, cette situation constitue un véritable frein à la production et à la création de richesses. Une économie ne peut prospérer lorsque l'énergie, qui est le moteur de toute activité, devient inaccessible pour une partie importante de la population. À ces difficultés s'ajoute l'augmentation du coût de la vie. Les produits de première nécessité deviennent de plus en plus difficiles d'accès pour de nombreuses familles, tandis que les jeunes diplômés rencontrent d'immenses difficultés à intégrer le marché du travail. Beaucoup enchaînent des stages peu ou pas rémunérés, sans perspective d'emploi stable. Cette situation nourrit le découragement, favorise l'exode des compétences et prive le pays de l'énergie de sa jeunesse.





Le Colonel Azali Assoumani accorde une importance excessive aux déplacements officiels et aux cérémonies de prestige. Une gouvernance responsable devrait rechercher la sobriété dans les dépenses publiques et concentrer les ressources nationales sur les investissements capables d'améliorer durablement le quotidien des citoyens. L'inscription des médinas historiques des Comores au patrimoine mondial de l'UNESCO constitue une excellente nouvelle pour le pays. Elle représente une reconnaissance internationale de notre histoire et de notre patrimoine culturel. Toutefois, cette réussite est le résultat d'un travail collectif entrepris depuis de nombreuses années par des chercheurs, des historiens, des experts du patrimoine, des associations et des citoyens engagés. À cet égard, le rôle de Mme Sitti Fatima Chahalane, connue sous le nom de Fatima Boyer, mérite d'être salué. Son engagement constant pour l'identification, la sauvegarde et la valorisation des médinas comoriennes a largement contribué à cette reconnaissance internationale. Dans une République, chaque contribution au service de la Nation doit être reconnue avec justice, indépendamment des appartenances politiques.





L'histoire montre que les peuples jugent leurs dirigeants non pas au nombre de leurs voyages officiels ni à l'éclat des cérémonies auxquelles ils participent, mais à leur capacité à améliorer concrètement les conditions de vie de leurs concitoyens. À cet égard, l'ancien président tanzanien John Pombe Magufuli est souvent cité comme l'exemple d'un dirigeant ayant fait de l'investissement dans les infrastructures, les services publics et la maîtrise des dépenses de fonctionnement une priorité de son action gouvernementale. Sans prétendre que chaque modèle soit transposable, cette expérience rappelle qu'une gestion rigoureuse des ressources publiques peut accélérer le développement d'un pays.





Le développement ne saurait être dissocié du respect des droits humains et de l'État de droit. Une démocratie se mesure également à la manière dont elle traite ses opposants et les personnes privées de liberté. Tout citoyen, quelle que soit sa situation ou son parcours politique, doit bénéficier des garanties prévues par la loi, notamment de l'accès aux soins, du respect de sa dignité et des droits de la défense.





Dans cet esprit, le Parti Comores Alternatives estime que l'ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi devrait pouvoir bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé. Si les soins nécessaires ne peuvent être assurés dans le pays, le parti considère qu'une autorisation de transfert à l'étranger pour des raisons médicales devrait être envisagée avant qu’il meure en prison. Au-delà du cas de l'ancien président Sambi, cette position traduit un principe fondamental : la justice doit rester compatible avec le respect de la dignité humaine. Un État de droit se distingue par sa capacité à faire appliquer la loi tout en garantissant à chaque personne, quelle que soit sa situation, l'accès aux soins, le respect de ses droits fondamentaux et des conditions de détention conformes aux principes de l'humanité. Les Comores disposent de nombreux atouts : une population jeune, une diaspora dynamique, des terres fertiles, un patrimoine culturel exceptionnel et une position stratégique dans l'océan Indien. Ces richesses peuvent devenir les moteurs d'un véritable développement si elles sont accompagnées d'une gouvernance fondée sur la transparence, la compétence, la responsabilité et l'intérêt général.





Le véritable prestige d'un chef d'État ne réside pas dans l'importance de sa délégation lors des conférences internationales. Il se mesure à la satisfaction de son peuple, à la qualité des écoles qu'il construit, aux hôpitaux qu'il modernise, aux emplois qu'il crée, à l'eau qu'il apporte dans les foyers, à l'électricité qu'il rend accessible et à l'espérance qu'il redonne à la jeunesse. C'est sur ces critères que l'Histoire juge les gouvernants. Et c'est également sur ces critères que les Comoriens jugeront ceux qui prétendent conduire leur destin.





Mr Said Ahmed Said Abdillah

Président du Parti Comores Alternatives (P.C.A)

Membre Fondateur du rassemblement de l’opposition Comorienne (R.O.C)