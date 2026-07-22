

Le pouvoir chercherait à détourner l'attention de l'opinion publique de deux crises majeures : la situation sanitaire de l'ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi et les difficultés économiques et sociales que traversent les Comores. Pendant ce temps, la diaspora devrait être davantage considérée comme un partenaire du développement plutôt que comme une cible de mesures restrictives. Le pouvoir chercherait à détourner l'attention de l'opinion publique de deux crises majeures : la situation sanitaire de l'ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi et les difficultés économiques et sociales que traversent les Comores. Pendant ce temps, la diaspora devrait être davantage considérée comme un partenaire du développement plutôt que comme une cible de mesures restrictives.





Comores, l’appauvrissement d’une nation sous le slogan de l’émergence





Depuis le retour du colonel Azali Assoumani au pouvoir, le 26 mai 2016, les Comores ne cessent de sombrer dans la destruction des institutions, le dépérissement de l’administration, la misère et la dictature. Le colonel Azali Assoumani avait fait croire à la population comorienne qu’il avait tiré les leçons de sa gouvernance, du 30 avril 1999 au mois de mai 2006, qui avait profondément affaibli le pays et lui avait valu d’être hué par elle lors de l’investiture du nouveau président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi Il n’a pas compris que le premier problème de notre pays et de notre peuple est avant tout d’ordre économique. Le colonel Azali Assoumani ne semble avoir poursuivi qu’un seul objectif : comment rester au pouvoir toute sa vie et le transmettre ensuite à ses fils. Dans certains pays, des dirigeants ont également cherché à rester longtemps au pouvoir. Toutefois, leurs ambitions et leur manière d’y parvenir diffèrent totalement.





À Singapour, par exemple, Lee Kuan Yew, Premier ministre de 1959 à 1990, est resté au pouvoir pendant trente et un ans grâce à des victoires électorales successives. Son objectif principal était le développement économique et social de son pays. Sa vision politique, son pragmatisme et ses réformes lui ont permis de transformer Singapour en une puissance économique mondiale. En quelques décennies, il a fait passer son pays d’un État pauvre à l’un des plus prospères du monde. L'autre exemple à méditer est celui de Recep Tayyip Erdoğan, arrivé au pouvoir avec son parti, l'AKP, à la suite des élections législatives du 3 novembre 2002, et qui exerce toujours les plus hautes responsabilités de l'État aujourd'hui. Il hérite alors d'une Turquie durement frappée par la crise financière de 2001. Recep Tayyip Erdoğan s'est maintenu au pouvoir non pas par la force des armes ou par la terreur, mais grâce aux transformations économiques et sociales engagées sous ses gouvernements. Ces politiques ont contribué à renforcer la place de la Turquie sur les plans régional et international. Son soutien populaire s'est notamment manifesté lors de la tentative de coup d'État du 15 juillet 2016, lorsque de nombreux citoyens sont descendus dans les rues pour s'opposer aux militaires impliqués dans cette tentative de renversement du pouvoir.





Cette expérience montre que, lorsqu'un dirigeant souhaite exercer durablement le pouvoir, le moyen le plus efficace n'est ni la répression, ni les emprisonnements, mais la capacité à répondre aux besoins fondamentaux de la population : créer des emplois, améliorer le système de santé, développer l'éducation, favoriser l'accès au logement et élever le niveau de vie des citoyens.





Le colonel Azali Assoumani n’a tiré aucune leçon de ces exemples. Après plus de seize années cumulées à la tête des Comores, il a contribué à appauvrir davantage le peuple comorien en affaiblissant les sociétés d’État, à commencer par l’ONICOR, ainsi que plusieurs institutions publiques. À la suite des difficultés rencontrées par plusieurs entreprises publiques et d’une absence d’une véritable vision économique, le pays connaît des pénuries récurrentes d’eau et d’électricité, y compris dans la capitale, Moroni. À cela s’ajoutent les insuffisances des infrastructures routières et de nombreux autres services publics. Le colonel Azali Assoumani veut faire croire aux Comoriens que l’on peut parvenir à l’émergence à travers des slogans qu’il présente comme ambitieux. Ces slogans ne suffisent pas à répondre aux difficultés économiques et sociales auxquelles le pays est confronté.





Pour détourner, l'opinion publique de la situation sanitaire de l'ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, qui n'a pas été autorisé à se rendre à l'étranger afin de recevoir des soins médicaux, ainsi que de la crise économique et sociale que traverse le pays, le pouvoir s'en est pris à l'organisation des festivités du grand mariage.





Or, ces festivités sont, pour une large part, financées par la diaspora comorienne qui représente, selon la Banque mondiale, plus de 35 % de la population comorienne et dont les transferts contribuent à hauteur d'environ 30 % du produit intérieur brut (PIB), soit davantage que les investissements directs étrangers et l'aide publique au développement. Au-delà des débats qu'elles suscitent, ces ressources constituent une opportunité économique majeure pour les Comores. Elles mériteraient d'être mieux valorisées, mieux organisées et davantage orientées vers le développement économique du pays, plutôt que d'être découragées ou restreintes.





Le peuple comorien doit rester vigilant et ne pas se laisser distraire par une stratégie de diversion du colonel Azali Assoumani. Les véritables préoccupations nationales demeurent la situation sanitaire de l'ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, qui souhaite pouvoir bénéficier de soins médicaux à l'étranger, ainsi que la crise économique et sociale qui frappe durement le pays.





Il est, à mes yeux, particulièrement préoccupant de voir certains responsables politiques, y compris au sein de l'opposition, participer aux festivités alors que les Comores traversent une profonde crise économique et sociale. Au même moment, un ancien président de la République, acteur majeur de la vie politique nationale, personnalité religieuse et père de famille, voit son état de santé susciter de vives inquiétudes. Cette situation soulève également des interrogations sur les réactions de la communauté internationale. À cet égard, le silence des autorités françaises, et en particulier de l'ambassade de France à Moroni, est un manque d'engagement face à une situation humanitaire et de droit de l’homme préoccupantes.





Mr Said Ahmed SAID ABDILLAH

Président du Parti Comores Alternatives (P.C.A)

Membre fondateur du Rassemblement de l'Opposition Comorienne (R.O.C)