Comores : 51 ans d'indépendance sous la dictature et les mensonges. Pour nous, cette indépendance demeure inachevée en raison de la présence française



Le 6 juillet 2026, les Comores ont célébré le 51e anniversaire de l'indépendance. Plus d'un demi-siècle après , l'heure n'est plus aux discours de circonstance, mais à un examen lucide du chemin parcouru. Une nation ne se construit pas sur des slogans ni sur l'autosatisfaction de ses dirigeants, mais sur la capacité à garantir à son peuple la liberté, la justice, la prospérité et la dignité.





Comores : 51 ans d'indépendance sous la dictature et les mensonges au sommet de l'État





Les Comores viennent de célébrer les 51 ans de leur indépendance, proclamée unilatéralement, sans l'aval de la France, le 6 juillet 1975. Cette indépendance fut proclamée par Ahmed Abdallah Abdéremane, alors président du Conseil de gouvernement, afin de libérer les Comores de la colonisation française, mais aussi et surtout de préserver l'unité de l'archipel : Mayotte, Anjouan, Mohéli et la Grande Comore.





Pour nous, cette indépendance demeure inachevée en raison de la présence française à Mayotte, une île qui fait partie intégrante du territoire national comorien. Elle l'est également en raison du maintien d'un système monétaire hérité de la période coloniale. Le franc comorien, dont la politique monétaire reste étroitement liée aux accords coopérations monétaires imposés par la France qui limite, l'exercice d'une souveraineté monétaire pleine et entière.





Il est du devoir de chaque Comorien attaché à l'indépendance nationale de poursuivre ce combat en dotant le pays d'une monnaie nationale souveraine et en œuvrant, par des moyens pacifiques et conformes au droit international, au règlement de la question de Mayotte. Pour y parvenir, un bilan lucide de ces cinquante et une années d'indépendance s'impose afin de repenser notre stratégie nationale.





Depuis plus d'un demi-siècle, nous avons cru que la diplomatie et les organisations internationales pourraient convaincre la France de restituer Mayotte aux Comores. Force est de constater que cette stratégie n'a pas produit les résultats escomptés. Les relations internationales restent largement déterminées par les rapports de puissance. Cette puissance est militaire, économique, technologique et diplomatique. Les Comores ne disposent malheureusement ni d'une force militaire comparable à celle de la France ni d'une économie suffisamment développée pour peser dans les négociations internationales.





La véritable bataille est donc celle du développement économique. Sans puissance économique, il n'y a ni influence diplomatique, ni souveraineté réelle. Pour gagner cette bataille, il faut d'abord regarder la réalité en face, sans manipuler les chiffres ni présenter une image qui ne correspond pas au quotidien des Comoriens.





Le discours prononcé par le colonel Azali Assoumani à l'occasion de la fête nationale m'a paru en complet décalage avec les réalités économiques et sociales du pays. Les pénuries d'eau et d'électricité persistent, les infrastructures demeurent insuffisantes, le chômage frappe durement la jeunesse et la pauvreté continue de toucher une part importante de la population. Selon les données de la Banque mondiale, près de 45 % des Comoriens vivaient sous le seuil national de pauvreté en 2024. Le PIB par habitant s'élevait à environ 1 485 dollars américains, contre plus de 17 000 dollars à l'île Maurice. Notre revenu par habitant est ainsi plus de dix fois inférieur à celui de notre voisin mauricien. Ces chiffres illustrent l'ampleur du retard économique que notre pays doit impérativement combler. Pour comprendre les raisons de cette différence, nous devons observer les pays qui ont réussi leur développement. L'île Maurice constitue, à cet égard, un exemple particulièrement instructif.





Indépendante depuis 1968, Maurice appartient aujourd'hui à la catégorie des pays à revenu intermédiaire supérieur. Elle dispose de sa propre monnaie, la roupie mauricienne (MUR), d'une banque centrale indépendante et d'une politique monétaire nationale au service de son économie. Cette souveraineté monétaire a constitué l'un des leviers de son développement, en complément de la stabilité de ses institutions, de son ouverture économique, de la qualité de son administration et de ses investissements dans l'éducation.





Les Comores et Maurice présentent pourtant plusieurs similitudes : deux États insulaires de l'océan Indien, une superficie comparable et une population relativement proche. Pourtant, leurs trajectoires ont profondément divergé. Maurice a fait le choix de bâtir des institutions solides, de garantir la stabilité politique, de sécuriser les investissements et de promouvoir une gouvernance tournée vers le développement. Aux Comores, les crises politiques successives, les modifications répétées des institutions, la faiblesse de l'État et une gouvernance insuffisamment orientée vers la création de richesses ont freiné notre essor.





Après cinquante et une années d'indépendance, nous n'avons toujours pas eu le courage politique de rompre avec une dépendance monétaire qui constitue l'un des principaux obstacles à notre développement économique. Aucune politique d'émergence ne pourra produire ses effets tant que les Comores ne disposeront pas de la pleine maîtrise de leur politique monétaire et de leurs principaux instruments économiques.





Aujourd'hui, notre pays traverse une crise profonde. Les coupures d'eau et d'électricité sont devenues quasi quotidiennes. Plusieurs entreprises publiques connaissent de graves difficultés financières. L'insécurité progresse, le sentiment d'impunité s'installe et la confiance des citoyens envers les institutions ne cesse de s'éroder.





À ces difficultés s'ajoutent des interrogations sur le fonctionnement de l'État de droit. Plusieurs décès survenus dans des circonstances troublantes suscitent des interrogations au sein de l'opinion publique, tandis que de nombreuses familles attendent encore que toute la lumière soit faite. Dans un État démocratique, toute mort suspecte mérite une enquête indépendante afin que la vérité puisse être établie.





Je demeure également préoccupé par la situation de l'ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Son état de santé suscite de nombreuses inquiétudes. Quelles que soient les divergences politiques, tout détenu doit pouvoir bénéficier des soins médicaux que nécessite son état de santé, dans le respect de sa dignité et de ses droits fondamentaux.





Après cinquante et une années d'indépendance, les Comores ont besoin d'un véritable renouveau politique fondé sur l'État de droit, la séparation des pouvoirs, la bonne gouvernance, la souveraineté économique, la justice sociale, le développement des infrastructures, l'investissement dans l'éducation et la santé ainsi que la lutte résolue contre la corruption.





Notre pays ne manque ni de talents, ni de ressources humaines, ni d'atouts géographiques. Ce qui lui fait défaut, c'est une gouvernance capable de transformer ces atouts en prospérité pour tous.





Le véritable patriotisme ne consiste pas à masquer les difficultés du pays, mais à avoir le courage de les reconnaître afin d'y apporter des solutions. Les Comores disposent des ressources humaines nécessaires pour réussir. Encore faut-il un État au service de la nation plutôt qu'au service d'un pouvoir. C'est à cette condition que notre indépendance deviendra enfin une réalité pleinement accomplie.





L'indépendance n'est pas seulement un drapeau, un hymne ou une célébration annuelle. Elle est la capacité d'un peuple à décider librement de son destin, à maîtriser son économie, à protéger ses institutions et à garantir à chaque citoyen la liberté, la justice et la dignité. C'est cette indépendance-là que les Comores doivent désormais conquérir.





Saïd Ahmed Saïd Abdillah

Président du Parti Comores Alternatives (P.C.A.)

Membre fondateur du Rassemblement de l'Opposition Comorienne (R.O.C.)