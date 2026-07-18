Comment diriger un pays sans eau? Depuis des jours, et trop souvent des semaines consécutives, les robinets demeurent désespérément secs et les citern

Comment diriger un pays sans eau?





Par une plume citoyenne







C’est une question lancinante, presque absurde par sa radicalité, et pourtant indispensable : peut-il exister, pour un gouvernement, une urgence plus vitale, plus absolue, que de fournir de l’eau à son peuple ? C’est une question lancinante, presque absurde par sa radicalité, et pourtant indispensable : peut-il exister, pour un gouvernement, une urgence plus vitale, plus absolue, que de fournir de l’eau à son peuple ?





La crise hydrique a franchi un cap critique, plongeant les foyers dans une détresse quotidienne qui confine à la déshumanisation. Face au mutisme des autorités, une question brute s’impose : cette situation va-t-elle continuer jusqu’à quand ?





Depuis des jours, et trop souvent des semaines consécutives, les robinets demeurent désespérément secs et les citernes privées se vident jusqu’à la dernière goute. Comment vivre sans eau ? Ce n’est plus une simple perturbation technique ou une coupure temporaire à laquelle on s'ajuste ; c’est une paralysie totale de l’existence. La pénurie prive les citoyens de leur dignité la plus élémentaire et transforme les gestes les plus ordinaires de la vie en d'insurmontables défis.





Derrière les portes closes des maisons, la réalité est révoltante. Des familles entières sont aujourd’hui contraintes de sauter des repas, non par manque de nourriture, mais par l’impossibilité stricte de préparer à manger faute de la précieuse ressource.





L’hygiène publique et privée s'effondre sous nos yeux. Les toilettes se bouchent les unes après les autres, transformant les habitations en foyers d’insalubrité. Plus douloureux encore, des nourrissons et de jeunes enfants sont obligés de s’endormir le soir sans avoir pu être lavés, portant sur eux les saletés de la journée.





Désormais, le calvaire s'invite là où l'on est censé soigner. Un ami m’a récemment confié que son fils, tombé malade, avait dû être admis dans une clinique privée. Alors qu'il s'attendait à bénéficier de soins à la hauteur des tarifs exigés, le personnel soignant lui a réclamé d'apporter ses propres bidons d’eau, la structure en manquant cruellement. Si même le secteur privé en est réduit à de telles extrémités, imaginez l’état de nos hôpitaux publics. C’est un naufrage sanitaire total qui se profile.





Cette crise ne s’arrête plus au seuil de la vie domestique ; elle frappe de plein fouet l’administration et le fonctionnement même du pays. Aujourd’hui, des employés de bureau, et jusqu’aux hauts fonctionnaires de l’État, avouent se rendre au travail le matin sans avoir pu prendre de douche, ni même accomplir leur toilette la plus basique. Comment exiger d’une administration qu’elle soit performante et qu’elle construise l’avenir d’un pays quand ses propres cadres partent travailler la peur au ventre et le corps privé d’hygiène ?





Pendant longtemps, la population a tenu bon grâce à l'entraide et à la débrouille. On allait puiser l’eau dans la citerne d’un voisin bienveillant ou d'un membre de la famille. Les plus acculés se tournaient vers le marché informel : l’achat d’eau par bidons. Mais aujourd’hui, même cette ultime option de secours s’est effondrée.





La vente de l'eau dans les bidons est devenue impossible depuis plusieurs jours, les circuits de distribution étant totalement rompus. Sur le terrain, les témoignages se multiplient : des citoyens rapportent des situations aberrantes où des sommes d’argent importantes ont été avancées à des fournisseurs privés pour sécuriser une livraison, sans que l’eau ne soit acheminée, même deux semaines plus tard. Le commerce de l'eau a cessé de fonctionner, laissant la population face à un mur.





Cette situation met également en lumière la détresse des étrangers et expatriés vivant dans le pays. N'étant pas préparés à une telle éventualité et ne disposant pas toujours des réseaux familiaux indispensables pour s’approvisionner auprès des rares puits ou citernes encore pleins, ils se retrouvent totalement démunis face à une crise dont ils ne maîtrisent pas les codes.





Devant ce naufrage collectif, une interrogation légitime taraude l’esprit de chaque citoyen : le problème de l’eau préoccupe-t-il réellement l’État comorien ? Un gouvernement peut-il regarder son peuple manquer de tout, voir ses enfants dormir dans la saleté et ses fonctionnaires travailler sans hygiène, sans décréter immédiatement l’état d’urgence nationale ?





L’eau n’est pas un bien de consommation optionnel ; c’est le socle sur lequel repose la vie, la santé publique et l’économie. Tant que les investissements prioritaires ne seront pas fléchés vers la réparation des infrastructures et vers la sécurisation des réseaux de distribution, le pays restera bloqué. Le silence et l’inertie ne sont plus des options acceptables. Diriger, c’est prévoir ; mais diriger, c’est avant tout maintenir son peuple en vie.





BACAR Mmadi