Bacar Mvoulana s'en prend à Razida, "le spécialiste des critiques". À force, cela en devient presque prévisible. On attend son commentaire comme on at

Les critiques à répétition de l'opposant Ibrahim Abdourazak alias Razida ne font pas rire à tout le monde. Et c'est le cas de l'actuel ministre de l'Education Nationale, Bacar Mvoulana :







«Il y a des habitudes qui ne changent jamais «Il y a des habitudes qui ne changent jamais





À chaque cérémonie, à chaque déplacement officiel, à chaque initiative du Gouvernement, on sait déjà qu’il y aura une réaction de Razida. Peu importe le sujet, le scénario est toujours le même : il critique le Président, les ministres, les institutions... Comme si lui seul détenait la vérité absolue.





À force, cela en devient presque prévisible. On attend son commentaire comme on attend la météo : on sait déjà qu’il annoncera de l’orage.





Mais au-delà des critiques, les Comoriens aimeraient surtout entendre parler de son propre bilan. Ceux qui ont connu son passage aux responsabilités se rappellent que les leçons sont toujours plus faciles à donner qu’à mettre en pratique, son passage à El Marouf nous a laissé un goût amer.





Et puisqu’il aime tant évaluer les autres, une question toute simple mérite d’être posée : qu’apporte-t-il aujourd’hui à Comores Télécom ? Quels résultats concrets? Quelle valeur ajoutée apporte t’il à cette société ?





Critiquer est un droit. Construire est un devoir. Les Comoriens attendent des idées, des solutions et des actes, pas des critiques répétées à chaque occasion et des mépris.





À un moment, il faut quitter la tribune des commentateurs et accepter d’être jugé, soi aussi, sur ses propres réalisations.»