Anjouan : Nour El Fath Azali a réuni les anciens de la CRC

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 29 juillet 2026 2026-07-29T10:49:00+02:00 Modifier ce post

Anjouan : Nour El Fath Azali a réuni les anciens de la CRC. La réunion s'est déroulée en présence de Nour El Fath Azali, secrétaire général adjoint de

La CRC mobilise ses partisans à Ndzuani


Anjouan : Nour El Fath Azali a réuni les anciens de la CRC

Ce mardi 28 juillet 2026, La Convention pour le Renouveau des Comores (CRC) a réuni ses anciens à l'hôtel Le Papillon de Mutsamudu, dans le cadre d'une rencontre consacrée au renforcement de son organisation sur l'île de Ndzuani.

La réunion s'est déroulée en présence de Nour El Fath Azali, secrétaire général adjoint de la CRC, Abou Achiraf Ali Bacar, secrétaire général de la Présidence de l'Union des Comores, et de Rastami Mouhidine, coordonateur de l'action gouvernementale à Ndzuani.

Les échanges ont porté sur la consolidation des structures du parti dans les différentes localités de l'île, le renforcement de la mobilisation des militants et la poursuite de l'implantation de la CRC au plus près des populations.

Nadhuifou Houmadi
Ndzuani infos

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières