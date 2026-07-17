Affaire de viol en groupe : Fakri interpellé après 3 semaines de cavale

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 17 juillet 2026 2026-07-17T13:25:00+02:00 Modifier ce post

Affaire de viol en groupe : Fakri interpellé après 3 semaines de caval.Pour rappel, le jeune homme de 20 ans éait recherché par la justicie car suspec

FAKRI INTERPELLÉ APRÈS 3 SEMAINES DE CAVALE


Affaire de viol en groupe : Fakri interpellé après 3 semaines de cavale

Son cavale aura duré exactement 22 jour. En effet, Fakri Haribou est finalement interpellé le jeudi 16 juillet à son village Mohoro Mbadjini, sur l'île de Ngazidja : 

« Une descente des éléments de la Police Nationale a eu lieu dans son domicile familiale dans la soirée vers 17h-18h, après que des informations nous sont parvenues sur son retour au village »,  révèle une source judiciaire.

Pour rappel, le jeune homme de 20 ans éait recherché par la justicie car suspecté d'être mêlé à une affaire de viol en groupe sur une mineure de 14 ans. Les faits remontent au 25 juin 2026. Le concerné est placé en mandat de dépôt dans l'attente de son procès.

Dhoulkarnaine Youssouf

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières