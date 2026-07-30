Aéroport Prince Said Ibrahim : Arrivée du vol inaugural de Madagascar Airlines

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 30 juillet 2026 2026-07-30T15:53:00+02:00 Modifier ce post

Aéroport Prince Said Ibrahim : Arrivée du vol inaugural de Madagascar Airlines. Une nouvelle desserte aérienne qui vient renforcer la connectivité rég

Arrivée du vol inaugural de Madagascar Airlines à Moroni


Aéroport Prince Said Ibrahim : Arrivée du vol inaugural de Madagascar Airlines

​Événement majeur dans le ciel comorien ce jeudi 30 juillet ! Le vol inaugural de Madagascar Airlines en provenance de Madagascar a atterri avec succès à l'aéroport international Prince Saïd Ibrahim aux alentours de 11h, heure locale.

​Une nouvelle desserte aérienne qui vient renforcer la connectivité régionale et consolider les liens économiques et culturels entre nos deux pays frères. Ortc

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières