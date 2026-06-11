Signature d’une convention de financement d’un million de dollars entre l'AFD et les autorités comoriennes

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0 0 11 juin 2026 2026-06-11T19:14:00+02:00 Modifier ce post

Signature d’une convention de financement d’un million de dollars entre l'AFD et les autorités comoriennes. À travers l’action de l’AFD, la France pou

La France renforce son engagement en faveur de l’éducation aux Comores


Signature d’une convention de financement d’un million de dollars entre l'AFD et les autorités comoriennes

La ministre déléguée chargée de la Francophonie, Éléonore Caroit et l’ambassadeur de France aux Comores, Étienne Chapon, ont assisté à la signature d’une convention de financement d’un million de dollars (environ 870 000 €) entre l’Agence française de développement et les autorités comoriennes.

Cette convention, signée en présence des ministres comoriens des Finances et de l’Éducation nationale, témoigne de l’engagement de la France en faveur du renforcement du système éducatif comorien et de l’accompagnement des politiques publiques dans ce secteur essentiel.
À l’issue de la cérémonie, la ministre a visité le lycée Saïd Mohamed Cheikh, illustrant l’importance accordée par la France à l’éducation et à la jeunesse.

À travers l’action de l’AFD, la France poursuit son soutien aux Comores pour contribuer à une éducation de qualité, facteur clé de développement et d’avenir pour les jeunes générations.

Ambassade de France aux Comores

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