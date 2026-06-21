Notre diaspora mérite un accueil à la hauteur de son engagement. L'année 2026 marque une étape importante dans l'amélioration des conditions d'accueil

Notre diaspora mérite un accueil à la hauteur de son engagement







Chaque saison estivale, des milliers de Comoriens établis à l'étranger retrouvent leur terre natale. Ils reviennent pour renouer avec leurs familles, participer aux grands événements sociaux, investir dans leur pays ou tout simplement retrouver cette terre qui demeure le socle de leur identité. Chaque saison estivale, des milliers de Comoriens établis à l'étranger retrouvent leur terre natale. Ils reviennent pour renouer avec leurs familles, participer aux grands événements sociaux, investir dans leur pays ou tout simplement retrouver cette terre qui demeure le socle de leur identité.





Au-delà de l'émotion que suscitent ces retrouvailles, ce retour annuel rappelle une évidence : notre diaspora constitue l'une des principales forces du développement national. Par ses transferts financiers, ses investissements, son soutien constant aux villages, aux établissements scolaires, aux structures sanitaires et aux collectivités locales, elle participe activement à la construction des Comores d'aujourd'hui et de demain.





Un engagement concret des plus hautes autorités de l'État





L'année 2026 marque une étape importante dans l'amélioration des conditions d'accueil de nos compatriotes vivant à l'étranger.





Sous l'impulsion du Président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, et grâce au suivi assuré par le Secrétaire général du Gouvernement, Nour El Fath Azali, plusieurs mesures ont été engagées afin de rendre leur arrivée plus fluide, plus sécurisée et plus digne.





La récente visite du Secrétaire général du Gouvernement à l'aéroport international Prince Saïd Ibrahim, aux côtés de la Ministre des Transports, a permis de constater l'avancement des travaux de modernisation conduits sous la gestion de Terminal Airport Management (TAM).





Les nouveaux scanners de dernière génération destinés au contrôle des bagages en soute et à main, les équipements modernes d'assistance au sol ainsi que l'extension de l'aérogare d'arrivée traduisent une volonté claire de renforcer les capacités de notre principale porte d'entrée. Ces investissements répondent à un triple objectif : améliorer la sécurité, fluidifier le parcours des passagers et offrir des conditions d'accueil plus modernes à l'ensemble des voyageurs, notamment à notre diaspora, particulièrement nombreuse durant la période estivale.





Au-delà des infrastructures, cette dynamique illustre une administration qui évolue progressivement vers une meilleure qualité du service public, en plaçant le citoyen au centre de ses préoccupations.





Consolider cette dynamique





Ces avancées méritent naturellement d'être saluées. Elles devront toutefois s'inscrire dans la durée afin de répondre pleinement aux attentes légitimes de nos compatriotes.





L'amélioration de l'accueil passe également par une meilleure coordination entre les différents services présents à l'aéroport, une information plus accessible, des procédures administratives simplifiées, une réduction des délais d'attente ainsi qu'un accompagnement adapté tout au long de la période estivale.

La mise en place d'un guichet unique dédié à la diaspora constituerait également une avancée significative, en facilitant les démarches administratives et en offrant un interlocuteur clairement identifié.





Une diaspora au cœur de l'émergence des Comores





Réduire la diaspora à ses seuls transferts financiers serait une erreur.

Elle représente un formidable levier de développement économique, social, culturel et territorial. Grâce à son engagement, de nombreux projets communautaires voient le jour, des infrastructures sont construites, des écoles et des centres de santé sont financés, tandis que les partenariats entre les Comores et plusieurs collectivités étrangères, notamment françaises, continuent de se renforcer.





Notre diaspora est également porteuse de compétences, d'expériences professionnelles, de réseaux économiques et d'innovations qui constituent un atout majeur pour accompagner l'ambition d'émergence de notre pays. Elle est, partout dans le monde, l'un des plus fidèles ambassadeurs de la République.





Construire une relation durable de confiance





Accueillir dignement notre diaspora, c'est reconnaître sa contribution exceptionnelle au développement national et renforcer le lien de confiance entre la Nation et ses enfants établis à l'étranger. Les efforts engagés cette année par les autorités nationales constituent un signal fort. Ils traduisent une volonté politique qu'il conviendra de poursuivre et d'amplifier afin que chaque retour au pays soit synonyme de considération, d'efficacité et de respect.





Le Rassemblement de la Diaspora pour le Développement des Comores (RDDC) continuera, pour sa part, à soutenir toutes les initiatives qui renforcent les liens entre l'État et sa diaspora, dans un esprit de rassemblement, de responsabilité et de développement. À toutes nos compatriotes et à tous nos compatriotes de la diaspora, nous adressons nos vœux de bienvenue et leur souhaitons un excellent séjour au pays. Les Comores sont votre maison.





Votre engagement, votre fidélité et votre contribution à la Nation méritent toute notre reconnaissance, notre respect et un accueil à la hauteur de l'amour que vous portez à votre pays.





Fakihi Mradabi

Président du RDDC

Cadre et militant du CRC

Paris, le 21 Juin 2026