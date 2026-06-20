Muigni Baraka rend hommage à trois enseignants emblématiques







L’école Muigni Baraka a organisé, ce samedi 20 juin 2026 à midi, une cérémonie d’hommage en l’honneur de trois enseignants malgaches qui ont marqué plusieurs générations d’élèves à Moroni. Il s’agit de Aurélien Rafindrampara et Jean Randriamga, professeurs de mathématiques, ainsi que de Liva Ramarokoto, professeur de français. L’école Muigni Baraka a organisé, ce samedi 20 juin 2026 à midi, une cérémonie d’hommage en l’honneur de trois enseignants malgaches qui ont marqué plusieurs générations d’élèves à Moroni. Il s’agit de Aurélien Rafindrampara et Jean Randriamga, professeurs de mathématiques, ainsi que de Liva Ramarokoto, professeur de français.





Durant de longues années, ces éducateurs se sont investis avec rigueur et dévouement dans la formation des élèves de l’établissement. Par leur engagement, leur sens du devoir et leur attachement à la transmission du savoir, ils ont laissé une empreinte durable dans la mémoire de nombreux anciens élèves et de la communauté éducative.





À travers cette cérémonie, Muigni Baraka entend saluer le parcours de trois figures marquantes de son histoire et rappeler la place essentielle qu’occupent les enseignants dans la construction des générations futures. Cet hommage se veut à la fois un geste de reconnaissance, de mémoire et de gratitude envers des hommes et femmes qui ont consacré une grande partie de leur vie à l’éducation.





Abdoulatuf Bacar