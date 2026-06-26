Madagascar : un voyage fructueux pour la diplomatie comorienne. L'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service faci

Madagascar : un voyage fructueux pour la diplomatie comorienne







La visite officielle de Son Excellence le Président AZALI Assoumani au Palais d'Iavoloha, à l'invitation de Son Excellence le Président de la République de Madagascar, le Colonel Michaël Randrianirina, à l'occasion du 66ᵉ anniversaire de l'indépendance de Madagascar, constitue bien plus qu'un déplacement protocolaire. Elle s'inscrit dans une stratégie diplomatique cohérente qui vise à repositionner les Comores comme un acteur crédible et influent au sein de l'océan Indien. La visite officielle de Son Excellence le Président AZALI Assoumani au Palais d'Iavoloha, à l'invitation de Son Excellence le Président de la République de Madagascar, le Colonel Michaël Randrianirina, à l'occasion du 66ᵉ anniversaire de l'indépendance de Madagascar, constitue bien plus qu'un déplacement protocolaire. Elle s'inscrit dans une stratégie diplomatique cohérente qui vise à repositionner les Comores comme un acteur crédible et influent au sein de l'océan Indien.





Depuis plusieurs années, la diplomatie comorienne, sous l'impulsion du Président AZALI Assoumani, privilégie une approche fondée sur le dialogue, le respect mutuel et la coopération régionale. Les résultats obtenus à Antananarivo illustrent cette vision. Les deux accords signés témoignent d'une volonté politique commune de consolider un partenariat historique entre deux peuples liés par la géographie, la culture et les échanges humains.





L'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service facilitera les contacts institutionnels et accélérera les initiatives conjointes entre les administrations des deux pays. Quant à l'accord de consultation politique, il marque une avancée majeure. Il instaure un mécanisme permanent de concertation permettant aux Comores et à Madagascar de coordonner leurs positions sur les grandes questions régionales et internationales. Dans un environnement géopolitique de plus en plus instable, marqué par les crises sécuritaires, les tensions économiques et les défis climatiques, cette convergence diplomatique renforce la voix des États insulaires de l'océan Indien.





Le discours du Président AZALI Assoumani a parfaitement traduit cette réalité. En rappelant que les conflits, les extrémismes et les incertitudes internationales imposent davantage de solidarité et de confiance entre les nations, il a défendu une conception moderne de la diplomatie : celle qui privilégie la coopération plutôt que la confrontation, le dialogue plutôt que l'isolement.





Au-delà des accords officiellement signés, cette visite ouvre des perspectives particulièrement prometteuses.





L'accueil renforcé des étudiants comoriens dans les universités malgaches constitue un investissement stratégique pour l'avenir. Les ressources humaines demeurent la première richesse d'une nation, et offrir à la jeunesse comorienne un meilleur accès à un enseignement supérieur de qualité contribuera directement au développement national.





La réouverture de la liaison aérienne directe entre Moroni et Antananarivo représente également un enjeu économique majeur. Une meilleure connectivité favorisera les échanges commerciaux, le tourisme, les investissements privés ainsi que les relations familiales entre les deux peuples. Dans une région où les coûts du transport constituent souvent un frein au développement, cette initiative répond à une véritable nécessité.





Enfin, l'ouverture prochaine d'une représentation diplomatique malgache à Moroni constitue un symbole fort de confiance réciproque. Elle permettra d'intensifier les échanges politiques, économiques, culturels et administratifs, tout en rapprochant davantage les institutions des deux États.





Cette visite présidentielle démontre que la diplomatie ne se mesure pas uniquement au nombre de rencontres officielles, mais surtout à leur capacité de produire des résultats concrets au bénéfice des populations. Les accords conclus avec Madagascar renforcent non seulement les relations bilatérales, mais consolident également la position des Comores comme partenaire responsable dans l'espace indianocéanique.





Le RDDC considère que cette dynamique diplomatique mérite d'être saluée. Dans un monde où les rapports de force évoluent rapidement, les petites nations ne peuvent défendre efficacement leurs intérêts qu'en développant des partenariats solides, équilibrés et fondés sur des intérêts communs.





Le déplacement du Président AZALI Assoumani à Madagascar confirme ainsi une orientation claire : faire de la diplomatie un véritable levier de développement, d'intégration régionale et de stabilité. Les accords conclus aujourd'hui préparent les coopérations de demain et traduisent une ambition constante : bâtir une région de l'océan Indien plus solidaire, plus prospère et plus unie.





Fakihi Mradabi

Président du RDDC

Cadre et militant du CRC

Paris, le 26 Juin 2026