Youssra Attoumani Ahamada lauréate du concours RCYE. La compétition se décline en trois catégories : « Nouvelle entreprise », « Entreprise existante »

Yousra Attoumani Ahamada lauréate du Concours Regional Creative Young Entrepreneur 2025-2026 (RCYE)







Antananarivo, 20 mai 2026 – Yousra Attoumani Ahamada jeune entrepreneure des Comores figure parmi les trois lauréats récompensés au Regional Creative Young Entrepreneur (RCYE), un concours organisé par la Commission de l’océan Indien (COI) et l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports de Madagascar (MJS). Antananarivo, 20 mai 2026 – Yousra Attoumani Ahamada jeune entrepreneure des Comores figure parmi les trois lauréats récompensés au Regional Creative Young Entrepreneur (RCYE), un concours organisé par la Commission de l’océan Indien (COI) et l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports de Madagascar (MJS).





15 entrepreneurs sélectionnés pour la finale du concours régional RCYE





À Antananarivo, 15 entrepreneurs originaires des Comores, de Madagascar, de Maurice, de La





Réunion et des Seychelles se sont retrouvés pour défendre leurs projets et tenter de décrocher le titre du concours régional RCYE.





La compétition se décline en trois catégories : « Nouvelle entreprise », « Entreprise existante » et « Startup ». Pour chacune des catégories, cinq entrepreneurs issus des sélections nationales ont été retenus pour la finale régionale à Madagascar.





À la clé : un accompagnement sous forme d’incubation personnalisée de leur projet, ainsi qu’un appui financier de 1 600 euros.





Lancé en 2024, le RCYE s’inscrit dans une volonté de dynamiser l’écosystème entrepreneurial de la jeunesse de l’océan Indien. Le concours a plusieurs objectifs :





- Identifier et accompagner les jeunes entrepreneurs de la région

- Encourager l’innovation et la créativité, notamment dans les secteurs de l’économie bleue et circulaire

- Favoriser les échanges ainsi que le partage de bonnes pratiques entre porteurs de projets de l’Indianocéanie





Une initiative axée sur le renforcement des compétences des jeunes





Dans cette dynamique, la COI et l’OIF ont déployé un dispositif d’accompagnement complet tout au long du concours, jusqu’à la finale régionale. Parmi les initiatives mises en place figurent cinq webinaires thématiques gratuits débouchant sur une certification. Plus de 200 jeunes issus de la région y ont pris part, dont plus de 110 ont été certifiés après validation des acquis.





Des sessions de formation dédiées à l’entrepreneuriat, à l’innovation et à la prise de parole ont également été organisées. Les lauréats nationaux ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé visant à structurer leurs projets, faciliter leur accès aux marchés nationaux, régionaux et internationaux, et encourager l’entrepreneuriat féminin.





Un dialogue régional autour de l’accompagnement et le financement de l’entrepreneuriat





Moins de 4% des entreprises parviennent à accéder à des financements, un constat qui met en lumière l’un des principaux défis auxquels font face les porteurs de projet. Malgré leur capacité à créer des emplois, à répondre à des besoins locaux et à proposer de nouveaux modèles économiques, les start-ups rencontrent encore de nombreuses difficultés pour obtenir un soutien financier adapté.





Dans le but d’apporter une première réponse à cette problématique, la COI, l’OIF et le MJS ont organisé un dialogue réunissant les acteurs régionaux d’appui à l’entrepreneuriat en marge du RCYE.





Cette rencontre a surtout conduit à une initiative concrète avec le lancement officiel de la fédération des incubateurs et des accélérateurs de l’océan Indien – INCUB'OI. Elle a également permis d’évaluer la situation actuelle de l’accompagnement et du financement des MPME et start-ups dans la région et de présenter la feuille de route du cadre régional de concertation des Organismes d’appui et de soutien aux MPME et Start-ups.





Unité communication de la COI

Tél. : (+230) 402 61 00 – communication@coi-ioc.org