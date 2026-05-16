Une crise qui dérive dangereusement. À Iconi, où l’on aurait pourtant pu prévenir les débordements au regard des menaces et témoignages publiquement d

Une crise qui dérive dangereusement







Il y a deux jours, au lendemain du début de la grève, je soulignais déjà le danger d’une crise risquant de dégénérer faute de boussole politique et sécuritaire. Une semaine après, il me semble que c’est exactement ce qui est en train de se produire. Il y a deux jours, au lendemain du début de la grève, je soulignais déjà le danger d’une crise risquant de dégénérer faute de boussole politique et sécuritaire. Une semaine après, il me semble que c’est exactement ce qui est en train de se produire.





À Iconi, où l’on aurait pourtant pu prévenir les débordements au regard des menaces et témoignages publiquement diffusés sur les réseaux sociaux, la situation a dégénéré avec des actes de vandalisme visant des biens réputés appartenir à des proches du pouvoir.





Ce samedi matin encore, des échauffourées ont été signalées à Itsandra Mdjini ainsi qu’à Mdé. Ces deux axes sont hautement symboliques. Non seulement ils représentent respectivement le nord et le sud de la capitale, mais surtout, ils mènent aux lieux de résidence et d’origine du Chef de l’État.





La question, en est que quel est aujourd’hui le rôle réel des services de renseignement dans l’anticipation des risques de troubles publics ? Et celui des forces de l’ordre ?





Il me semble qu’il existe soit une erreur d’analyse de la situation, soit un dangereux laisser-aller nourri d’orgueil politique, soit encore une forme de complicité passive de certains acteurs contre le régime lui-même. Sinon, comment expliquer qu’une grève initialement centrée sur les transports et jusque-là globalement respectée sur l’ensemble du territoire se transforme progressivement en guérilla urbaine sur des axes aussi stratégiques et fréquentés, pendant que les forces de l’ordre semblent constamment courir derrière les événements ?





Cette dynamique place également certains agents dans des postures extrêmement dangereuses. À bout de nerfs, certains se livrent à des violences inacceptables contre des manifestants. L’image de la femme avec un pneu autour du cou, largement relayée sur les réseaux sociaux, a profondément choqué l’opinion.





Comme l’a dénoncé Me Fahmi Saïd, je condamne moi aussi de telles pratiques. La femme, dans notre culture comorienne, est sacrée. Autour de son cou, rien ne devrait s’enrouler sinon une parure et le respect qui lui est dû.





Mais au-delà des violences visibles, il faut avoir le courage de regarder les causes profondes de cette crise.





Cette situation est d’abord le résultat d’un mauvais départ politique dans la gestion gouvernementale du dossier. La hausse du prix du carburant, bien qu’elle puisse être économiquement compréhensible voire inévitable, était une question qui devait faire l’objet d’un large dialogue national avec toutes les couches sociales notamment les yndicats, les transporteurs, la société civile, les opérateurs économiques et citoyens.





Or, les décisions ont été prises dans un sens unique, sans pédagogie suffisante ni véritable concertation. C’est un fait. Il faut avoir l’honnêteté de le reconnaître.





Maintenant, que faire ?





Il faut impérativement poursuivre le dialogue et sortir des logiques d’affrontement. Le pays a besoin de solutions innovantes, responsables et réalistes, comme je l’ai déjà évoqué dans de précédentes analyses. Car le plus difficile est probablement encore à venir.





Lorsque les conteneurs actuellement bloqués à Dubaï commenceront à arriver aux frontières, les conséquences économiques risquent d’être lourdes : hausse des prix, pénuries, tensions commerciales et aggravation du malaise social.





Nous sommes donc à un moment charnière.





Le pouvoir doit comprendre qu’on ne gouverne pas durablement contre les réalités sociales. Et l’opposition comme les mouvements de contestation doivent comprendre qu’aucune revendication ne mérite que le pays bascule dans le chaos.





L’heure n’est plus à l’orgueil politique, mais à la responsabilité nationale.





Abdoulatuf Bacar