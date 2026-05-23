Sénégal : le président Bassirou Diomaye Faye met fin aux fonctions du premier ministre Ousmane Sonko. Ousmane Sonko avait été empêché de se présenter



Le président sénégalais a pris la décision de limoger son premier ministre, point culminant d’une montée des tensions entre les deux hommes depuis plusieurs mois.





Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a mis fin aux fonctions du premier ministre Ousmane Sonko ce vendredi, selon un communiqué lu sur la chaîne publique RTS. Une décision dans la suite de la montée des tensions entre les deux hommes. Mi-mai, une loi ouvrant la voie à une candidature du premier ministre à la présidentielle de 2029 avait été promulguée par le président, qui était pourtant accusé par des membres de son camp de vouloir recaler le texte.





Ousmane Sonko avait été empêché de se présenter au scrutin de mars 2024 après une condamnation pour diffamation ayant entraîné la perte de ses droits civiques. Il avait ensuite désigné son second, l’actuel président Faye, pour le remplacer.





La promulgation de cette loi intervenait alors que des divergences avaient éclaté au sein du parti au pouvoir, le Pastef, autour de cette réforme du code électoral qui a suscité de vifs débats dans le pays ces derniers temps. Compagnons de route de longue date, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont laissé apparaître des tensions entre eux ces derniers temps, nourrissant de nombreuses spéculations sur l’avenir du duo d’ici la présidentielle de 2029.





Par Le Figaro avec Reuters