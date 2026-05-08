Se rassembler pour reconstruire : l’heure de la maturité politique. Trop souvent, nous avons laissé les conflits personnels prendre le dessus sur l’in

Se rassembler pour reconstruire : l’heure de la maturité politique







Faisons la politique autrement. Soyons assez lucides et responsables pour reconnaître une réalité qui dérange mais qu’on ne peut plus ignorer : nous avons, en partie, échoué dans notre lutte. Non pas par manque d’idées, ni même par manque de volonté, mais à cause de nos propres divisions, de nos rivalités internes et de nos égos. Cette vérité est difficile à admettre, mais elle est nécessaire si nous voulons avancer. Faisons la politique autrement. Soyons assez lucides et responsables pour reconnaître une réalité qui dérange mais qu’on ne peut plus ignorer : nous avons, en partie, échoué dans notre lutte. Non pas par manque d’idées, ni même par manque de volonté, mais à cause de nos propres divisions, de nos rivalités internes et de nos égos. Cette vérité est difficile à admettre, mais elle est nécessaire si nous voulons avancer.





Trop souvent, nous avons laissé les conflits personnels prendre le dessus sur l’intérêt collectif. Les désaccords, qui auraient pu être une richesse et nourrir le débat, se sont transformés en oppositions stériles. Les ambitions individuelles ont parfois pris le pas sur les objectifs communs, affaiblissant notre crédibilité et notre capacité à agir. Pendant ce temps, ceux que nous cherchions à convaincre ou à défendre ont vu un mouvement fragmenté, incapable de parler d’une seule voix.





À cela s’ajoute une autre dérive qui nous a profondément affaiblis : les insultes, les attaques personnelles et les soupçons permanents entre nous. La politique n’est pas un espace de mépris ou de dénigrement. Insulter, discréditer, accuser sans preuve ne construit rien ; au contraire, cela détruit la confiance, abîme les relations et éloigne celles et ceux qui pourraient nous rejoindre. En agissant ainsi, nous avons parfois contribué nous-mêmes à notre division.





Reconnaître ces erreurs n’est pas un signe de faiblesse, mais un premier pas vers un renouveau. Il est temps de faire preuve de maturité politique. Cela signifie accepter que personne ne détient à lui seul toute la vérité, que la diversité des opinions peut être une force si elle est encadrée par des règles claires et un respect mutuel. Cela implique aussi de refuser les comportements qui dégradent le débat : les insultes doivent cesser, les soupçons doivent laisser place à la transparence et au dialogue.





Un nouveau départ est possible, mais il ne peut pas se construire sur l’oubli ou le déni. Il doit reposer sur des bases solides : une vision partagée, des objectifs clairs et une méthode commune pour avancer ensemble. Il ne s’agit pas d’effacer les désaccords, mais d’apprendre à les gérer intelligemment. Il faut distinguer les divergences d’idées, qui sont légitimes et nécessaires, des conflits d’ego et des attaques personnelles, qui sont destructeurs.





Cela implique aussi un effort individuel. Chacun doit être prêt à se remettre en question, à écouter davantage, à faire des compromis lorsque c’est nécessaire. L’intérêt collectif doit redevenir la priorité. Sans cela, toute tentative d’unité restera fragile et superficielle.





Mettre de côté nos querelles ne veut pas dire renoncer à nos convictions, mais accepter de construire quelque chose de plus grand que nous. Cela demande du courage, de l’humilité et de la discipline. C’est un choix exigeant, mais indispensable si nous voulons redevenir crédibles et efficaces.





Aujourd’hui, nous avons une responsabilité : tirer les leçons du passé pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Si nous sommes capables de dépasser nos divisions, de refuser les insultes et les accusations inutiles, de nous rassembler autour de l’essentiel et de travailler avec sincérité, alors un nouveau chapitre peut s’ouvrir.





Le changement ne viendra pas d’un seul individu, mais d’un effort collectif, construit sur la confiance retrouvée et la volonté d’avancer ensemble. Il est temps de tourner la page des rivalités inutiles et de redonner du sens à notre engagement. L’unité n’est pas un choix facile, mais c’est le seul chemin qui peut nous rendre à nouveau forts et crédibles.





Hadji Mbae soilihi

Citoyen comorien