Quand les carburants étranglent les budgets des ménages comoriens. Pour un ménage de Foumbouni disposant d’un revenu confortable de 400 000 FC, la sit

Quand les carburants étranglent les budgets des ménages comoriens







La flambée des prix de l’essence et du gasoil de ce jour va se répercuter durement sur les tarifs du transport en commun. Pour de nombreux travailleurs, le budget déplacement devient un poste de dépense aussi lourd que le loyer ou la scolarité. La flambée des prix de l’essence et du gasoil de ce jour va se répercuter durement sur les tarifs du transport en commun. Pour de nombreux travailleurs, le budget déplacement devient un poste de dépense aussi lourd que le loyer ou la scolarité.





À Mutsamudu, un employé de maison touchant 60 000 FC par mois doit désormais débourser 2 500 FC par jour pour ses trajets domicile-travail. Sur un mois ouvrable, la facture atteint 50 000 FC, soit plus de 80 % de son salaire.





À Moroni, un père de famille vivant à Mbeni avec trois enfants et gagnant 100 000 FC voit son quotidien étranglé par la hausse. Les allers-retours lui coûtent 1 000 FC par jour, soit 25 000 FC mensuels. Il ne reste que 75 000 FC pour nourrir, loger et scolariser cinq personnes.





Pour un ménage de Foumbouni disposant d’un revenu confortable de 400 000 FC, la situation n’est guère plus respirable. Locataire à Moroni (100 000 FC par mois), avec trois enfants dans le privé et une voiture indispensable pour les trajets travail-école, le couple doit multiplier les rotations. Rien que pour le travail et les enfants, le budget carburant dépasse allègrement les 150 000 FC mensuels, sans compter les weekends.





L'essence est à 2€ le litre, comme en France. Mais en France, le salaire moyen est de 1200€ net, alors qu'aux Comores, ce salaire serait de 120€. Avec de telles dispositions, les Comores vont certainement accéder à l'émergence - lol - et les affidés vont applaudir Azali, le père de la croissance économique !!! La Banque Centrale des Comores va nous sortir bientôt une hausse du pouvoir d'achat. Triste et pauvre Comores comme dirait mon ami et frère de la même lignée familiale, mon cher Ibrahim Barwane.





Des situations qui illustrent, à tous les échelons, un pouvoir d’achat mis à rude épreuve par la valse des étiquettes à la pompe. Et pendant ce temps-là, certains continuent à voyager en jet-privé et en business classe.





Et les salaires vont-ils augmenter ?





Nakidine Mattoir