Pour une politique comorienne de rupture face aux urgences sociales et économiques actuelles. Face à cette situation, le Gouvernement doit engager une

Pour une politique comorienne de rupture face aux urgences sociales et économiques actuelles







Le temps des discours figés est révolu. Les Comores de 2026 ne sont plus celles des premières années de l’indépendance. Le monde a changé, les défis ont changé, les attentes du peuple ont changé. Pourtant, une partie de notre discours politique, toutes classes confondues demeure enfermée dans des réflexes hérités d’une autre époque, comme si les solutions d’hier pouvaient encore répondre aux crises d’aujourd’hui. Le temps des discours figés est révolu. Les Comores de 2026 ne sont plus celles des premières années de l’indépendance. Le monde a changé, les défis ont changé, les attentes du peuple ont changé. Pourtant, une partie de notre discours politique, toutes classes confondues demeure enfermée dans des réflexes hérités d’une autre époque, comme si les solutions d’hier pouvaient encore répondre aux crises d’aujourd’hui.





Il est désormais impératif que la classe politique comorienne adopte des réponses innovantes, courageuses et adaptées aux réalités contemporaines. Gouverner aujourd’hui ne consiste plus à répéter des slogans historiques ou à entretenir des habitudes administratives coûteuses. Gouverner aujourd’hui, c’est comprendre les mutations sociales, économiques et géopolitiques qui bouleversent notre société.





Les revendications sociales exprimées par la jeunesse, par les travailleurs, par les familles, ne sont pas des caprices. Elles sont le reflet d’une pression économique devenue insoutenable : chômage, vie chère, faibles perspectives d’avenir, dépendance extérieure, précarité grandissante. Une population qui souffre réclame des actes, non des discours.





Face à cette situation, le Gouvernement doit engager une véritable politique de solidarité nationale de crise. Cette solidarité ne peut pas être demandée uniquement aux citoyens modestes pendant que certaines dépenses publiques continuent de prospérer à l’abri de tout effort collectif.





L’innovation politique commence par le courage de revoir nos habitudes devenues presque sacrées : salaires excessivement confortables dans certaines sphères, indemnités multiples, privilèges administratifs, missions et voyages officiels parfois peu justifiés. Dans un contexte économique difficile, l’exemplarité de l’État devient une obligation morale et politique.





Le peuple comorien acceptera les sacrifices si ceux qui gouvernent montrent eux-mêmes l’exemple.





Parmi les réformes prioritaires, il devient urgent de repenser le fonctionnement de nos représentations diplomatiques. Les ambassades et consulats comoriens ne doivent plus être perçus uniquement comme des symboles administratifs ou protocolaires. En temps de crise, ils doivent devenir des instruments stratégiques au service des intérêts économiques et diplomatiques de l’État.





Nos représentations à l’étranger doivent être mises à rude épreuve, non pour les affaiblir, mais pour révéler leur véritable utilité nationale. Elles doivent être capables de défendre efficacement les intérêts des Comores, d’attirer des investissements, de développer des partenariats économiques, de mobiliser la diaspora et de réduire certaines dépenses protocolaires devenues incompatibles avec l’urgence sociale actuelle.





L’heure n’est plus à la diplomatie de prestige, mais à la diplomatie d’efficacité.





Le monde contemporain récompense les nations capables d’innover dans leur gouvernance. Les petits États qui réussissent aujourd’hui sont ceux qui ont compris que l’intelligence politique réside dans l’adaptation permanente, la rationalisation des dépenses publiques et la mobilisation nationale autour d’objectifs communs.





Les Comores disposent d’atouts considérables : une jeunesse dynamique, une diaspora puissante, une position géographique stratégique et un fort potentiel humain. Mais ces atouts resteront inexploités tant que notre manière de gouverner restera prisonnière des méthodes du passé.





Il ne s’agit pas de renier notre histoire ni les figures qui ont marqué notre indépendance. Il s’agit de reconnaître avec lucidité qu’aucune nation ne peut avancer en appliquant éternellement les recettes d’il y a quarante-six ans à un monde totalement transformé.





La véritable fidélité à nos pères fondateurs ne consiste pas à répéter leurs discours, mais à poursuivre leur ambition : construire un État capable de protéger son peuple et de préparer l’avenir.





Aujourd’hui, cet avenir exige de l’audace, de l’innovation politique et une solidarité nationale réelle, visible et équitable.





Les Comores ont besoin d’un État moderne.

Le peuple comorien attend désormais des décisions à la hauteur de ses sacrifices.





Abdoulatuf Bacar