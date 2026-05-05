Parlement panafricain : Le député Mzimba désigné Vice-président de la commission Diplomatie...

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0 0 05 mai 2026 2026-05-05T09:19:00+02:00 Modifier ce post

Parlement panafricain : Le député Mzimba désigné Vice-président de la commission Diplomatie, Coopération, paix et Sécurité. Le bureau politique de ...

COMMUNIQUÉ


Parlement panafricain : Le député Mzimba désigné Vice-président de la commission Diplomatie...

Le bureau du parlement panafricain vient d'être renouvelé pour un mandat de 5 ans. À l'issue de cette élection, l'honorable député Ibrahim Ali MZIMBA a eu l'honneur d'être désigné au poste de Vice-président de la prestigieuse commission Diplomatie, Coopération, paix et Sécurité. À ce titre il représentera fièrement la diplomatie parlementaire comorienne ainsi que les pays de l'Afrique de l'est au sein de cette instance panafricaine.

Par la présente l'opposition parlementaire introduit ses meilleurs compliments à son président et témoigne de son entière disponibilité dans l'accomplissement de ces missions.

L'honorable député Mzimba, président de la commission des affaires étrangères et sociale par son expérience et son engagement constant en faveur de la diplomatie parlementaire saura apporter son expertise au service de la paix dans le continent.

Le bureau politique de l'opposition parlementaire lui souhaite plein de succès dans ses nouvelles fonctions.

Bureau politique

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