Panique à bord : Mais que veut le gouvernement Azali à Bourhane Hamidou ? Ils ouvrent le portail et sont entrés à l’intérieur puis referment le portai

Panique à bord !







Mais que veut le gouvernement Azali à l’ancien président de l’assemblée nationale des Comores, son excellence BOURHANE Hamidou ? Mais que veut le gouvernement Azali à l’ancien président de l’assemblée nationale des Comores, son excellence BOURHANE Hamidou ?





Moi, monsieur xxxx, habitant de la ville de Itsandzeni Hamahamet, comme d’habitude quand je me rend sur Moroni pour le travail je passe rendre visite à l’ancien locataire de Hamrambat, un ami et proche de longue date.





Occasion d’échanger avec lui sur différents sujets avec d’autres visiteurs. Sauf que ce mardi 19 mai ça ne s’est pas passé comme prévu. À quelques pas du portail (14h), je constate un camion de la gendarmerie à son bord une dizaine de gendarmes.





Ils ouvrent le portail et sont entrés à l’intérieur puis referment le portail. Je reste figé dehors à l’écart du portail pendant plus d’une heure de temps. Puis sont ressortis sans l’ancien président de l’assemblée nationale des Comores. Je suis reparti car je risquais de manquer mon bus pour rentrer au village. Seulement je culpabilise depuis mardi soir pourquoi je ne suis pas entré à l’intérieur ? Pour quoi j’ai pas osé demander ce qui se passe ? Comme par hasard depuis cette date son téléphone n’est pas en service et je n’arrive pas à le joindre.





Que veut le gouvernement Azali à l’ancien président de l’assemblée, un homme avec qui la majorité des comoriens partagent les mêmes valeurs et intérêts? Un homme aujourd’hui malade! De quoi ce gouvernement a peur ? Rappelez vous que durant les dernières manifestations, le gouvernement avait disparu pendant les 6 jours.





Je devais vous relater cette histoire et je vous prend en témoin de ce qui se passe aux Comores. Faire peur et intimider restent leur choix pour masquer leur incompétences et ainsi la corruption continue (évidemment le nom de la personne est protégé pour sa sécurité).