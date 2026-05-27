Nour El-Fath Azali à Foumbouni pour présenter les condoléances de l’État

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 27 mai 2026 2026-05-27T15:35:00+02:00 Modifier ce post

Nour El-Fath Azali à Foumbouni pour présenter les condoléances de l’État. À cette occasion, le Secrétaire Général du Gouvernement a réaffirmé l’engage

Le Secrétaire Général du Gouvernement à Foumbouni pour présenter les condoléances de l’État


Nour El-Fath Azali à Foumbouni pour présenter les condoléances de l’État

Le Secrétaire Général du Gouvernement s’est rendu à Foumbouni afin de présenter les condoléances du Gouvernement et de la Nation aux familles endeuillées ainsi qu’à toute la population de la ville, suite au drame qui a profondément bouleversé le pays.

Ce déplacement témoigne de la solidarité des autorités envers les proches des victimes et de la volonté de l’État d’accompagner la population dans cette épreuve douloureuse.

À cette occasion, le Secrétaire Général du Gouvernement a réaffirmé l’engagement des autorités à faire toute la lumière sur cette affaire et à garantir que justice soit rendue avec fermeté.

Moussa Abdallah

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières