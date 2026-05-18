Nadja Saïd Abdallah à la tête de la Sonede : une mission à haut risque mais louable ! Pour espérer réussir, cette grande dame devra alors et rapidemen

Nadja Saïd Abdallah à la tête de la Sonede : une mission à haut risque mais louable !







La nomination de Nadja Saïd Abdallah à la direction de la Sonede intervient malheureusement dans un contexte particulièrement sensible. Car la Sonede, chargée du réseau d’eau potable dans le pays, traverse aujourd’hui l’une des périodes les plus critiques de son histoire. La nomination de Nadja Saïd Abdallah à la direction de la Sonede intervient malheureusement dans un contexte particulièrement sensible. Car la Sonede, chargée du réseau d’eau potable dans le pays, traverse aujourd’hui l’une des périodes les plus critiques de son histoire.





À Moroni comme dans plusieurs localités du pays, les pénuries d’eau rythment le quotidien des familles. Des quartiers restent des jours sans eau potable, comme sans eau tout court tandis que la colère et l’incompréhension grandissent face à une crise devenue permanente. Certaines familles sont contraintes de replier dans les régions pour avoir de l'eau de pluie (heureusement les routes se construisent aujourd’hui réduisant le temps des trajets).





Mais cette nomination soulève aussi une autre lecture, celle d’un passage d’un poste stratégique et prestigieux qui est le Commissariat au Plan, considéré comme une fonction presque ministérielle vers une société publique en grande difficulté (la Sonede), confrontée aujourd’hui à l’usure des infrastructures, aux critiques populaires et à l’urgence permanente.





Le défi est donc pour elle autant personnel que politique. Quitter une institution de planification et de vision où on est au contact de tout le monde pour prendre la tête d’une structure perçue comme « à l’agonie » n’a rien d’un confort administratif. C’est accepter d’entrer dans la partie la plus exposée de l’État, là où les attentes populaires sont immédiates et où chaque panne devient une affaire nationale.





Mais c’est souvent dans les périodes les plus difficiles que se révèlent les responsables les plus nécessaires. Les situations de crise exigent du courage, de la méthode et une capacité à agir sous pression. Car gérer une institution stable est une chose. Mais tenter de redresser un service public en telle souffrance en est une autre.





Pour espérer réussir, cette grande dame devra alors et rapidement engager des mesures concrètes et visibles. Cela demande d’abord son courage personnel et l’accompagnement sans faille de l’État si ce challenge n’est pas une colle.





Quelques priorités me paraissant urgentes. Je pense qu'il faut :





1. Lancer un audit complet du réseau





Avant toute promesse, il faudra établir un état réel :





des canalisations défectueuses ;

des quartiers les plus touchés ;

des pertes d’eau ;

des stations de pompage en panne.





Sans diagnostic précis, aucune réforme durable n’est possible.





2. Mettre en place une cellule d’urgence





La population attend des réponses rapides. Une équipe d’intervention permanente pourrait :





réparer rapidement les grosses fuites ;

intervenir sur les quartiers prioritaires ;

communiquer directement avec les habitants.





3. une bonne communication : Publier un calendrier de distribution





Même en période de crise, les citoyens supportent mieux les difficultés lorsqu’ils sont informés. Un planning clair de distribution par quartiers permettrait de réduire la frustration et les tensions.





4. Réduire les pertes d’eau





Une grande partie de l’eau produite se perd dans les réseaux vétustes ou les branchements illégaux. Réhabiliter progressivement les canalisations doit devenir une priorité nationale.





5. Accompagner les initiatives privées de distribution d’eau. Face aux insuffisances du réseau public, plusieurs initiatives privées assurent déjà une partie de l’approvisionnement des populations à travers les citernes, forages ou distributions mobiles. Plutôt que de les considérer uniquement comme des solutions parallèles, la Sonede pourrait :





encadrer leur activité ;

garantir la qualité sanitaire de l’eau ;

faciliter certaines autorisations ;

développer des partenariats temporaires dans les zones les plus touchées.

Dans un contexte d’urgence, l’État ne peut pas agir seul. Une coopération intelligente entre service public et initiatives privées pourrait soulager rapidement des milliers de familles.





6. Sécuriser les stations de pompage





La distribution d’eau dépend fortement de l’électricité. Avec le développement des nouvelles centrales solaires, la Soned pourrait négocier des alimentations prioritaires pour les infrastructures hydrauliques stratégiques.





7. Restaurer la confiance par la transparence





La Sonede devra communiquer régulièrement :





sur les travaux ;

sur les difficultés ;

sur les financements ;

sur les délais réels.





Aujourd’hui, la crise de l’eau est aussi une crise de confiance.





Une mission difficile, mais décisive





Nadja Saïd Abdallah hérite d’un secteur fragilisé :





réseaux vieillissants ;

manque d’entretien ;

pression sociale constante ;

attentes immenses de la population.





Mais si elle parvient à enclencher une dynamique de résultats concrets, même progressifs, elle pourrait transformer cette mission risquée en symbole de redressement du service public aux Comores.





Car derrière les robinets à sec se joue bien plus qu’un problème technique puisqu’il s’y joue plutôt la confiance de la relation entre l’État et les citoyens qu’il faut absolument reconstruire.





Bon courage à cette dame.





Abdoulatuf Bacar