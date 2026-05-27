Mutsamudu : le président Azali Assoumani dirigera la prière de l'Aïd Al-Adha

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0 0 27 mai 2026 2026-05-27T16:52:00+02:00 Modifier ce post

Mutsamudu : le président Azali Assoumani dirigera la prière de l'Aïd Al-Adha. Pour faire vivre cet événement religieux majeur à l'ensemble des Comorie

Mutsamudu : le président Azali Assoumani dirigera la prière de l'Aïd Al-Adha


Mutsamudu : le président Azali Assoumani dirigera la prière de l'Aïd Al-Adha

​Le Président de la République dirigera la grande prière collective de l'Aïd dans la capitale anjouanaise, marquant ce moment fort de dévotion et d'unité nationale.

​Pour faire vivre cet événement religieux majeur à l'ensemble des Comoriens, tant au niveau national qu'au sein de la diaspora, les équipes techniques et journalistiques de l'ORTC sont déjà pleinement mobilisées sur le terrain à Mutsamudu. Les derniers préparatifs et installations des dispositifs de transmission sont en cours d'achèvement.

​Grâce à ce déploiement, la prière ainsi que le sermon de l'Aïd al-Adha seront retransmis en direct sur nos antennes. Rendez-vous demain matin pour suivre l'intégralité de cette célébration spirituelle en direct depuis Anjouan. Ortc

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