Mutsamudu : le président Azali Assoumani dirigera la prière de l'Aïd Al-Adha. Pour faire vivre cet événement religieux majeur à l'ensemble des Comorie
Mutsamudu : le président Azali Assoumani dirigera la prière de l'Aïd Al-Adha
Le Président de la République dirigera la grande prière collective de l'Aïd dans la capitale anjouanaise, marquant ce moment fort de dévotion et d'unité nationale.
Pour faire vivre cet événement religieux majeur à l'ensemble des Comoriens, tant au niveau national qu'au sein de la diaspora, les équipes techniques et journalistiques de l'ORTC sont déjà pleinement mobilisées sur le terrain à Mutsamudu. Les derniers préparatifs et installations des dispositifs de transmission sont en cours d'achèvement.
Grâce à ce déploiement, la prière ainsi que le sermon de l'Aïd al-Adha seront retransmis en direct sur nos antennes. Rendez-vous demain matin pour suivre l'intégralité de cette célébration spirituelle en direct depuis Anjouan. Ortc
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