Mutsamudu : le président Azali Assoumani dirigera la prière de l'Aïd Al-Adha. Pour faire vivre cet événement religieux majeur à l'ensemble des Comorie

Mutsamudu : le président Azali Assoumani dirigera la prière de l'Aïd Al-Adha







​Le Président de la République dirigera la grande prière collective de l'Aïd dans la capitale anjouanaise, marquant ce moment fort de dévotion et d'unité nationale. ​Le Président de la République dirigera la grande prière collective de l'Aïd dans la capitale anjouanaise, marquant ce moment fort de dévotion et d'unité nationale.





​Pour faire vivre cet événement religieux majeur à l'ensemble des Comoriens, tant au niveau national qu'au sein de la diaspora, les équipes techniques et journalistiques de l'ORTC sont déjà pleinement mobilisées sur le terrain à Mutsamudu. Les derniers préparatifs et installations des dispositifs de transmission sont en cours d'achèvement.





​Grâce à ce déploiement, la prière ainsi que le sermon de l'Aïd al-Adha seront retransmis en direct sur nos antennes. Rendez-vous demain matin pour suivre l'intégralité de cette célébration spirituelle en direct depuis Anjouan. Ortc