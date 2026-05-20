Moroni, le cri silencieux d’une jeunesse abandonnée. À travers cette mobilisation, ces élèves ne réclament pas des privilèges. Ils réclament simplemen

Moroni, le cri silencieux d’une jeunesse abandonnée







Ce mercredi 20 mai 2026, les rues de Moroni ont été traversées par une marche qui dépasse de loin une simple manifestation scolaire. Les élèves du Lycée Said Mohamed Cheikh ont porté dans la capitale la détresse d’une génération suspendue entre abandon institutionnel, incertitude académique et humiliation collective. L’image restera gravée. Ce mercredi 20 mai 2026, les rues de Moroni ont été traversées par une marche qui dépasse de loin une simple manifestation scolaire. Les élèves du Lycée Said Mohamed Cheikh ont porté dans la capitale la détresse d’une génération suspendue entre abandon institutionnel, incertitude académique et humiliation collective. L’image restera gravée.





Ces centaines de jeunes, marchant ensemble jusqu’au péron de l’ancien ministère de l’Éducation nationale — aujourd’hui Commissariat insulaire à l’éducation — avaient quelque chose de profondément symbolique. Comme si l’histoire elle-même observait cette jeunesse revenir frapper à la porte d’une institution qui, autrefois, incarnait la promesse républicaine du savoir et de l’ascension sociale.





Ce n’était pas seulement une marche. C’était une interpellation.

Comment ne pas soutenir totalement cette cause lorsque l’on sait que ces élèves vivent depuis près de trois mois sans école, sans enseignement normal, sans stabilité pédagogique, mais devront pourtant composer, subir les mêmes examens nationaux et être jugés selon les mêmes critères que les élèves des établissements privés qui, eux, continuent d’apprendre dans des conditions relativement normales ?





Quelle égalité républicaine reste-t-il lorsque deux jeunesses d’un même pays avancent à des vitesses différentes ?





À travers cette mobilisation, ces élèves ne réclament pas des privilèges. Ils réclament simplement le droit élémentaire d’apprendre. Et pendant ce temps, une autre absurdité continue de choquer : les enseignants grévistes sont quotidiennement sommés de se rendre dans leurs établissements d’affectation malgré le maintien de la grève. Une contradiction incompréhensible, presque provocatrice.





Depuis quand un gréviste exerce-t-il sa grève sous convocation permanente ?

Comment peut-on contraindre un enseignant gréviste à se présenter à l’école alors même que les cours ne se tiennent pas normalement ? Que faut-il comprendre de cette exigence administrative sinon une forme de pression morale, un rappel humiliant adressé à un corps enseignant déjà fragilisé socialement et économiquement ? Cela ressemble moins à une gestion de crise qu’à un fouet symbolique sur les pieds des enseignants.





Le plus inquiétant est peut-être ailleurs : dans cette incapacité persistante du politique à comprendre que le monde a changé. Cinquante ans après l’indépendance des Comores, les citoyens ne réagissent plus comme hier. Les élèves s’expriment. Les enseignants dénoncent. Les parents observent. Les réseaux sociaux transmettent instantanément les frustrations et les colères.





Le vieux réflexe autoritaire, administratif ou intimidant ne fonctionne plus.

Gouverner aujourd’hui exige écoute, adaptation, dialogue et dignité. On ne résout pas une crise éducative par des injonctions contradictoires ni par l’usure psychologique de ceux qui transmettent le savoir.





Ce mercredi, les élèves du Lycée Said Mohamed Cheikh ont rappelé à tout un pays que l’éducation n’est pas une faveur accordée par l’État. Elle est une responsabilité sacrée. Et lorsque des enfants descendent dans la rue pour réclamer leur avenir, ce n’est jamais un désordre ordinaire. C’est plutôt un signal d’alarme national.





Monsieur le Ministre, en ces moments difficiles pour l’école comorienne, il ne nous reste qu’à vous souhaiter un bon Hadj 2026. Puisse ce voyage spirituel inspirer, au retour, davantage d’écoute, de justice et de considération envers les enseignants et les élèves de notre pays.





Abdoulatuf Bacar