Mchangama Oubeid : la preuve que la détermination peut défier les obstacles. 𝘗𝘰𝘶𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵, 𝘯𝘰𝘮𝘣𝘳𝘦𝘶𝘹 𝘴𝘰𝘯𝘵 𝘤𝘦𝘶𝘹 𝘲𝘶𝘪 𝘢𝘧𝘧𝘪𝘳𝘮.
Mchangama Oubeid : la preuve que la détermination peut défier les obstacles
𝘋𝘢𝘯𝘴 𝘶𝘯 𝘱𝘢𝘺𝘴 𝘰𝘶̀ 𝘭’𝘰𝘯 𝘫𝘶𝘨𝘦 𝘴𝘰𝘶𝘷𝘦𝘯𝘵 𝘭𝘦𝘴 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘦́𝘵𝘦𝘯𝘤𝘦𝘴 𝘢̀ 𝘵𝘳𝘢𝘷𝘦𝘳𝘴 𝘭𝘦𝘴 𝘥𝘪𝘱𝘭𝘰̂𝘮𝘦𝘴, 𝘭𝘦 𝘱𝘢𝘳𝘤𝘰𝘶𝘳𝘴 𝘥𝘦 𝘔𝘤𝘩𝘢𝘯𝘨𝘢𝘮𝘢 𝘷𝘪𝘦𝘯𝘵 𝘳𝘢𝘱𝘱𝘦𝘭𝘦𝘳 𝘶𝘯𝘦 𝘷𝘦́𝘳𝘪𝘵𝘦́ 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘯𝘵𝘪𝘦𝘭𝘭𝘦 :
𝘭𝘢 𝘳𝘦́𝘶𝘴𝘴𝘪𝘵𝘦 𝘯𝘦 𝘥𝘦́𝘱𝘦𝘯𝘥 𝘱𝘢𝘴 𝘶𝘯𝘪𝘲𝘶𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘥𝘦𝘴 𝘤𝘦𝘳𝘵𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢𝘵𝘴 𝘢𝘤𝘤𝘳𝘰𝘤𝘩𝘦́𝘴 𝘢𝘶𝘹 𝘮𝘶𝘳𝘴, 𝘮𝘢𝘪𝘴 𝘢𝘶𝘴𝘴𝘪 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘷𝘪𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯, 𝘥𝘶 𝘤𝘰𝘶𝘳𝘢𝘨𝘦 𝘦𝘵 𝘥𝘶 𝘵𝘳𝘢𝘷𝘢𝘪𝘭 𝘢𝘤𝘩𝘢𝘳𝘯𝘦́.
𝘈𝘶𝘫𝘰𝘶𝘳𝘥’𝘩𝘶𝘪 𝘫𝘰𝘶𝘳𝘯𝘢𝘭𝘪𝘴𝘵𝘦 𝘥𝘦 𝘳𝘦𝘯𝘰𝘮 𝘦𝘵 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘪𝘥𝘦́𝘳𝘦́ 𝘱𝘢𝘳 𝘣𝘦𝘢𝘶𝘤𝘰𝘶𝘱 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦 𝘭’𝘶𝘯 𝘥𝘦𝘴 𝘱𝘭𝘶𝘴 𝘦́𝘤𝘰𝘶𝘵𝘦́𝘴 𝘢𝘶𝘹 𝘊𝘰𝘮𝘰𝘳𝘦𝘴, 𝘖𝘶𝘣𝘦𝘪𝘥 𝘷𝘪𝘦𝘯𝘵 𝘥’𝘦̂𝘵𝘳𝘦 𝘪𝘯𝘷𝘪𝘵𝘦́ 𝘢̀ 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘪𝘱𝘦𝘳 𝘢𝘶 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘵𝘪𝘨𝘪𝘦𝘶𝘹 𝘴𝘰𝘮𝘮𝘦𝘵 𝘈𝘧𝘳𝘪𝘤𝘢 𝘍𝘰𝘳𝘸𝘢𝘳𝘥 2026, 𝘲𝘶𝘪 𝘴𝘦 𝘵𝘪𝘦𝘯𝘥𝘳𝘢 𝘢̀ 𝘕𝘢𝘪𝘳𝘰𝘣𝘪, 𝘢𝘶 𝘒𝘦𝘯𝘺𝘢, 𝘭𝘦𝘴 11 𝘦𝘵 12 𝘮𝘢𝘪 2026. 𝘊𝘦𝘵 𝘦́𝘷𝘦́𝘯𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘮𝘦𝘵𝘵𝘳𝘢 𝘦𝘯 𝘭𝘶𝘮𝘪𝘦̀𝘳𝘦 𝘭𝘦𝘴 𝘮𝘦́𝘥𝘪𝘢𝘴, 𝘭’𝘪𝘯𝘯𝘰𝘷𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯, 𝘭𝘢 𝘫𝘦𝘶𝘯𝘦𝘴𝘴𝘦 𝘢𝘪𝘯𝘴𝘪 𝘲𝘶𝘦 𝘭𝘦𝘴 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦𝘯𝘢𝘳𝘪𝘢𝘵𝘴 𝘦𝘯𝘵𝘳𝘦 𝘭’𝘈𝘧𝘳𝘪𝘲𝘶𝘦 𝘦𝘵 𝘭𝘢 𝘍𝘳𝘢𝘯𝘤𝘦. 𝘜𝘯𝘦 𝘳𝘦𝘤𝘰𝘯𝘯𝘢𝘪𝘴𝘴𝘢𝘯𝘤𝘦 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘶𝘯 𝘫𝘦𝘶𝘯𝘦 𝘩𝘰𝘮𝘮𝘦 𝘥𝘰𝘯𝘵 𝘭𝘦 𝘱𝘢𝘳𝘤𝘰𝘶𝘳𝘴 𝘯’𝘢 𝘫𝘢𝘮𝘢𝘪𝘴 𝘦́𝘵𝘦́ 𝘶𝘯 𝘭𝘰𝘯𝘨 𝘧𝘭𝘦𝘶𝘷𝘦 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘲𝘶𝘪𝘭𝘭𝘦.
𝘗𝘰𝘶𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵, 𝘯𝘰𝘮𝘣𝘳𝘦𝘶𝘹 𝘴𝘰𝘯𝘵 𝘤𝘦𝘶𝘹 𝘲𝘶𝘪 𝘢𝘧𝘧𝘪𝘳𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘦𝘯𝘤𝘰𝘳𝘦 𝘲𝘶’𝘪𝘭 𝘯’𝘢 𝘯𝘪 𝘥𝘪𝘱𝘭𝘰̂𝘮𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘵𝘪𝘨𝘪𝘦𝘶𝘹 𝘯𝘪 𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘤𝘭𝘢𝘴𝘴𝘪𝘲𝘶𝘦 𝘦𝘯 𝘦́𝘤𝘰𝘭𝘦 𝘥𝘦 𝘫𝘰𝘶𝘳𝘯𝘢𝘭𝘪𝘴𝘮𝘦. 𝘔𝘢𝘪𝘴 𝘧𝘢𝘶𝘵-𝘪𝘭 𝘧𝘰𝘳𝘤𝘦́𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘶𝘯 𝘥𝘪𝘱𝘭𝘰̂𝘮𝘦 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘤𝘩𝘦𝘳𝘤𝘩𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘷𝘦́𝘳𝘪𝘵𝘦́ ? 𝘗𝘰𝘶𝘳 𝘦𝘯𝘲𝘶𝘦̂𝘵𝘦𝘳 ? 𝘗𝘰𝘶𝘳 𝘥𝘦́𝘯𝘰𝘯𝘤𝘦𝘳 𝘭𝘦𝘴 𝘪𝘯𝘫𝘶𝘴𝘵𝘪𝘤𝘦𝘴 ? 𝘚𝘰𝘯 𝘩𝘪𝘴𝘵𝘰𝘪𝘳𝘦 𝘴𝘦𝘮𝘣𝘭𝘦 𝘳𝘦́𝘱𝘰𝘯𝘥𝘳𝘦 𝘢𝘶𝘵𝘳𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵.
𝘛𝘰𝘶𝘵 𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘯𝘤𝘦́ 𝘦𝘯𝘵𝘳𝘦 2015 𝘦𝘵 2016 𝘥𝘢𝘯𝘴 𝘥𝘦𝘴 𝘳𝘢𝘥𝘪𝘰𝘴 𝘱𝘳𝘪𝘷𝘦́𝘦𝘴. 𝘈𝘷𝘦𝘤 𝘱𝘦𝘶 𝘥𝘦 𝘮𝘰𝘺𝘦𝘯𝘴, 𝘮𝘢𝘪𝘴 𝘶𝘯𝘦 𝘥𝘦́𝘵𝘦𝘳𝘮𝘪𝘯𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘪𝘮𝘮𝘦𝘯𝘴𝘦, 𝘪𝘭 𝘴’𝘦𝘴𝘵 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘳𝘦𝘴𝘴𝘪𝘷𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘴𝘦́ 𝘥𝘢𝘯𝘴 𝘭𝘦 𝘱𝘢𝘺𝘴𝘢𝘨𝘦 𝘮𝘦́𝘥𝘪𝘢𝘵𝘪𝘲𝘶𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘰𝘳𝘪𝘦𝘯. 𝘚𝘰𝘯 𝘤𝘩𝘦𝘮𝘪𝘯 𝘯’𝘢 𝘱𝘢𝘴 𝘦́𝘵𝘦́ 𝘴𝘢𝘯𝘴 𝘦́𝘱𝘳𝘦𝘶𝘷𝘦𝘴 : 𝘢𝘳𝘳𝘦𝘴𝘵𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴, 𝘪𝘯𝘵𝘪𝘮𝘪𝘥𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴, 𝘤𝘳𝘪𝘵𝘪𝘲𝘶𝘦𝘴 𝘦𝘵 𝘢𝘵𝘵𝘢𝘲𝘶𝘦𝘴 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘯𝘦𝘭𝘭𝘦𝘴 𝘰𝘯𝘵 𝘴𝘰𝘶𝘷𝘦𝘯𝘵 𝘵𝘦𝘯𝘵𝘦́ 𝘥𝘦 𝘧𝘳𝘦𝘪𝘯𝘦𝘳 𝘴𝘰𝘯 𝘢𝘴𝘤𝘦𝘯𝘴𝘪𝘰𝘯. 𝘐𝘭 𝘢 𝘮𝘦̂𝘮𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘯𝘶 𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘪𝘴𝘰𝘯 𝘢̀ 𝘱𝘭𝘶𝘴𝘪𝘦𝘶𝘳𝘴 𝘳𝘦𝘱𝘳𝘪𝘴𝘦𝘴. 𝘔𝘢𝘪𝘴 𝘭𝘰𝘪𝘯 𝘥𝘦 𝘭’𝘢𝘣𝘢𝘵𝘵𝘳𝘦, 𝘤𝘦𝘴 𝘥𝘪𝘧𝘧𝘪𝘤𝘶𝘭𝘵𝘦́𝘴 𝘴𝘦𝘮𝘣𝘭𝘦𝘯𝘵 𝘢𝘷𝘰𝘪𝘳 𝘳𝘦𝘯𝘧𝘰𝘳𝘤𝘦́ 𝘴𝘢 𝘥𝘦́𝘵𝘦𝘳𝘮𝘪𝘯𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯.
𝘖𝘶𝘣𝘦𝘪𝘥𝘪𝘭𝘭𝘢𝘩 𝘔𝘤𝘩𝘢𝘯𝘨𝘢𝘮𝘢 𝘢 𝘵𝘰𝘶𝘫𝘰𝘶𝘳𝘴 𝘤𝘳𝘶 𝘲𝘶𝘦 𝘭𝘢 𝘳𝘦́𝘶𝘴𝘴𝘪𝘵𝘦 𝘯𝘦 𝘳𝘦́𝘴𝘪𝘥𝘦 𝘱𝘢𝘴 𝘴𝘦𝘶𝘭𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘥𝘢𝘯𝘴 𝘭𝘦𝘴 𝘥𝘪𝘱𝘭𝘰̂𝘮𝘦𝘴 𝘰𝘣𝘵𝘦𝘯𝘶𝘴, 𝘮𝘢𝘪𝘴 𝘢𝘶𝘴𝘴𝘪 𝘥𝘢𝘯𝘴 𝘭𝘦𝘴 𝘤𝘰𝘯𝘷𝘪𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘰𝘯𝘥𝘦𝘴, 𝘭𝘦𝘴 𝘴𝘢𝘤𝘳𝘪𝘧𝘪𝘤𝘦𝘴 𝘦𝘵 𝘭𝘦𝘴 𝘦𝘧𝘧𝘰𝘳𝘵𝘴 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘵𝘢𝘯𝘵𝘴. 𝘓𝘰𝘯𝘨𝘵𝘦𝘮𝘱𝘴, 𝘪𝘭 𝘯’𝘢 𝘦𝘶 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘷𝘦́𝘳𝘪𝘵𝘢𝘣𝘭𝘦 𝘴𝘰𝘶𝘵𝘪𝘦𝘯 𝘲𝘶𝘦 𝘴𝘢 𝘮𝘦̀𝘳𝘦, 𝘢𝘷𝘢𝘯𝘵 𝘥’𝘦̂𝘵𝘳𝘦 𝘳𝘦𝘫𝘰𝘪𝘯𝘵 𝘱𝘭𝘶𝘴 𝘳𝘦́𝘤𝘦𝘮𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘱𝘢𝘳 𝘴𝘢 𝘧𝘦𝘮𝘮𝘦, 𝘴𝘢𝘯𝘴 𝘰𝘶𝘣𝘭𝘪𝘦𝘳 𝘭’𝘢𝘱𝘱𝘶𝘪 𝘥𝘦 𝘴𝘦𝘴 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘳𝘦̀𝘳𝘦𝘴 𝘥𝘦 RADIO KAZ, Fcbk FM, 𝘦𝘵 𝘙𝘊𝘔13, 𝘲𝘶𝘪 𝘰𝘯𝘵 𝘤𝘳𝘶 𝘦𝘯 𝘭𝘶𝘪 𝘥𝘢𝘯𝘴 𝘭𝘦𝘴 𝘮𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵𝘴 𝘭𝘦𝘴 𝘱𝘭𝘶𝘴 𝘥𝘪𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪𝘭𝘦𝘴.
𝘊𝘦𝘴 𝘥𝘦𝘳𝘯𝘪𝘦𝘳𝘴 𝘵𝘦𝘮𝘱𝘴, 𝘪𝘭 𝘢 𝘦́𝘵𝘦́ 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪𝘧𝘪𝘦́ 𝘥𝘦 𝘵𝘰𝘶𝘴 𝘭𝘦𝘴 𝘯𝘰𝘮𝘴 𝘢𝘱𝘳𝘦̀𝘴 𝘢𝘷𝘰𝘪𝘳 𝘥𝘦́𝘯𝘰𝘯𝘤𝘦́ 𝘶𝘯𝘦 𝘱𝘳𝘦́𝘴𝘶𝘮𝘦́𝘦 𝘢𝘧𝘧𝘢𝘪𝘳𝘦 𝘥’𝘦𝘴𝘤𝘳𝘰𝘲𝘶𝘦𝘳𝘪𝘦 𝘪𝘮𝘱𝘭𝘪𝘲𝘶𝘢𝘯𝘵 𝘶𝘯𝘦 𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘦. 𝘔𝘢𝘪𝘴 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦 𝘰𝘯 𝘥𝘪𝘵 𝘢𝘶𝘹 𝘊𝘰𝘮𝘰𝘳𝘦𝘴 (#𝘍𝘢𝘵𝘢𝘩𝘢_𝘍𝘢𝘵𝘢𝘩𝘢) . 𝘖𝘶𝘣𝘦𝘪𝘥𝘪𝘭𝘭𝘢𝘩 𝘴𝘦𝘮𝘣𝘭𝘦 𝘦̂𝘵𝘳𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦 𝘶𝘯 𝘣𝘢𝘭𝘭𝘰𝘯 𝘥𝘦 𝘵𝘦𝘯𝘯𝘪𝘴 : 𝘱𝘭𝘶𝘴 𝘰𝘯 𝘭𝘦 𝘧𝘳𝘢𝘱𝘱𝘦, 𝘱𝘭𝘶𝘴 𝘪𝘭 𝘳𝘦𝘣𝘰𝘯𝘥𝘪𝘵 𝘩𝘢𝘶𝘵.
𝘈𝘶-𝘥𝘦𝘭𝘢̀ 𝘥𝘦𝘴 𝘤𝘳𝘪𝘵𝘪𝘲𝘶𝘦𝘴, 𝘪𝘭 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘦 𝘥𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘯𝘥𝘳𝘦 𝘥𝘦𝘴 𝘳𝘪𝘴𝘲𝘶𝘦𝘴 𝘢𝘶 𝘯𝘰𝘮 𝘥𝘦 𝘤𝘦 𝘲𝘶’𝘪𝘭 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘪𝘥𝘦̀𝘳𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦 𝘶𝘯 𝘥𝘦𝘷𝘰𝘪𝘳 𝘦𝘯𝘷𝘦𝘳𝘴 𝘭𝘢 𝘱𝘰𝘱𝘶𝘭𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯. 𝘜𝘯𝘦 𝘱𝘰𝘱𝘶𝘭𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘱𝘢𝘳𝘧𝘰𝘪𝘴 𝘪𝘯𝘨𝘳𝘢𝘵𝘦, 𝘴𝘰𝘶𝘷𝘦𝘯𝘵 𝘴𝘪𝘭𝘦𝘯𝘤𝘪𝘦𝘶𝘴𝘦 𝘧𝘢𝘤𝘦 𝘢𝘶𝘹 𝘪𝘯𝘫𝘶𝘴𝘵𝘪𝘤𝘦𝘴, 𝘱𝘦𝘪𝘯𝘢𝘯𝘵 𝘢̀ 𝘥𝘦́𝘧𝘦𝘯𝘥𝘳𝘦 𝘴𝘦𝘴 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘳𝘦𝘴 𝘥𝘳𝘰𝘪𝘵𝘴 𝘦𝘵 𝘪𝘯𝘵𝘦́𝘳𝘦̂𝘵𝘴.
𝘘𝘶𝘦 𝘭’𝘰𝘯 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘢𝘨𝘦 𝘰𝘶 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘦𝘴 𝘱𝘰𝘴𝘪𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴, 𝘶𝘯𝘦 𝘤𝘩𝘰𝘴𝘦 𝘴𝘦𝘮𝘣𝘭𝘦 𝘥𝘪𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪𝘭𝘦 𝘢̀ 𝘯𝘪𝘦𝘳 : 𝘭𝘦 𝘱𝘢𝘳𝘤𝘰𝘶𝘳𝘴 𝘥’𝘖𝘶𝘣𝘦𝘪𝘥𝘪𝘭𝘭𝘢𝘩 𝘔𝘤𝘩𝘢𝘯𝘨𝘢𝘮𝘢 𝘦𝘴𝘵 𝘤𝘦𝘭𝘶𝘪 𝘥’𝘶𝘯 𝘩𝘰𝘮𝘮𝘦 𝘲𝘶𝘪 𝘢 𝘳𝘦𝘧𝘶𝘴𝘦́ 𝘥’𝘢𝘣𝘢𝘯𝘥𝘰𝘯𝘯𝘦𝘳 𝘧𝘢𝘤𝘦 𝘢𝘶𝘹 𝘰𝘣𝘴𝘵𝘢𝘤𝘭𝘦𝘴, 𝘦𝘵 𝘲𝘶𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘦 𝘥’𝘦́𝘤𝘳𝘪𝘳𝘦 𝘴𝘰𝘯 𝘩𝘪𝘴𝘵𝘰𝘪𝘳𝘦 𝘢̀ 𝘧𝘰𝘳𝘤𝘦 𝘥𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘦́𝘷𝘦́𝘳𝘢𝘯𝘤𝘦 𝘦𝘵 𝘥𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘷𝘪𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯.
Soulaimane Youssouf
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