Les élèves des écoles publiques descendent dans la rue

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0 0 20 mai 2026 2026-05-20T12:14:00+02:00 Modifier ce post

Les élèves des écoles publiques descendent dans la rue. À travers cette manifestation, ces derniers dénoncent une situation qui compromet leur avenir

Les élèves des écoles publiques descendent dans la rue

Les élèves des écoles publiques descendent dans les rues de Moroni ce mercredi 20 mai 2026 pour réclamer la reprise des cours.

Après le secteur de la santé avec l'hôpital El-maarouf, le secteur de l'énergie avec la hausse du carburant, maintenant c'est sont les élèves des écoles publiques qui manifestent.

Depuis plus d'un mois, la crise dans le secteur de l’éducation continue de perturber les établissements publics, provoquant la colère et l’inquiétude des élèves.

À travers cette manifestation, ces derniers dénoncent une situation qui compromet leur avenir scolaire et appellent les autorités ainsi que les enseignants à trouver rapidement une solution. Cette mobilisation intervient dans un contexte social déjà tendu aux Comores, marqué ces dernières semaines par plusieurs mouvements de grève touchant différents secteurs de base dont la Santé et l'énergie.

C'est regrettable de voir ces enfants dans la rue depuis plus de 30 jours et que les autorités et les enseignants n'arrivent pas à trouver un compromis. J'invite la société civile de se réveiller et rejoindre les élèves pour exiger une solution rapide de cette crise.

Chamsoudine Said Mhadji

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