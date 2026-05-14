Les dérives inquiétantes de la SCH : Une question de légalité, d’économie et de gouvernance. Par ailleurs, la SCH doit rendre compte de sa gestion fin

Les dérives inquiétantes de la SCH : Une question de légalité, d’économie et de gouvernance







La Société Comorienne des Hydrocarbures (SCH) veut justifier aujourd’hui une nouvelle hausse des prix des carburants par l’augmentation du baril sur le marché international. Cet argument ne tient pas quand on analyse les faits, ni sur le plan économique, ni sur le plan juridique. La Société Comorienne des Hydrocarbures (SCH) veut justifier aujourd’hui une nouvelle hausse des prix des carburants par l’augmentation du baril sur le marché international. Cet argument ne tient pas quand on analyse les faits, ni sur le plan économique, ni sur le plan juridique.





En 2022, dans le contexte de la Guerre en Ukraine, le prix du pétrole brut avait fortement augmenté, atteignant 100 dollars le baril. Cette hausse avait été immédiatement répercutée à la pompe, augmentant par effet domino le coût du transport, de l’électricité, des denrées...augmentant en conséquence le coût général de la vie.





En conséquence, plusieurs principes économiques fondamentaux ont été ignorés.





En effet, dans tout marché, les hausses comme les baisses des coûts d’approvisionnement doivent être répercutées. Or, la baisse des cours internationaux observée depuis 2023 n’a jamais été répercuté sur les prix locaux, raison pour laquelle la SCH se targue d’avoir réalisé 56 milliards de CA en 2023. Elle a sans doute fait plus pour les années suivantes notamment en 2024 et 2025.





Dans ce type de contexte , la SCH devrait amortir les fluctuations pour protéger les consommateurs et non absorber les baisses et répercuter seulement les hausses. En substance, l’absence de publication régulière d’une structure de prix détaillée, il est impossible de vérifier si la hausse envisagée est réellement fondée.





Dans le cas d’espèce, la SCH, en tant qu’entreprise publique, est strictement soumise au respect de ses statuts et à son objet social. Or, ses activités de vente de gaz, de bitume ou encore l’exploitation directe d’une station-service ne semblent pas respecter ses textes fondateurs.





En effet, la SCH ne doit agir que dans le cadre des missions qui lui sont légalement attribuées. Toute extension d’activité faite en dehors de ce cadre nécessite une base juridique,une révision de ses statuts.





Par ailleurs, la SCH doit rendre compte de sa gestion financière, notamment lorsque ses décisions ont un impact direct sur le coût de la vie. Dans ces conditions, il convient de rappeler que la SCH bénéficie d’une position monopolistique sur l’importation et la distribution des hydrocarbures, cela implique une responsabilité accrue en matière de transparence, de justification des prix et de non-d’abus de position dominante.





Par ce motif, la diversification non encadrée de la SCH pose également des problèmes de concurrence : une entreprise publique bénéficiant d’avantages structurels (garantie de l’État, accès privilégié aux financements, monopole) ne peut concurrencer des opérateurs privés sans fausser le jeu économique, en contrôlant à la fois l’importation, le stockage et la distribution (stations-service). En réalité, la SCH concentre toute la chaîne de valeur.





Face à ces constats, plusieurs mesures s’imposent : La publication régulière et détaillée de la structure des prix des carburants ; un audit indépendant des activités et des comptes de la SCH et une clarification juridique de son périmètre d’intervention.





Ine fine, la question des hydrocarbures ne peut être réduite à une simple variable économique. Elle touche à l’État de droit, à la gouvernance publique et à la justice sociale. Sans transparence, sans respect des règles juridiques et sans cohérence économique, toute hausse des prix est contestable et illégitime. Quel mécanisme formel garantit que les baisses du prix du baril sont répercutées, au même titre que les hausses ?





Qui valide concrètement ces décisions : la Société Comorienne des Hydrocarbures ou le gouvernement, et sur quels critères précis ? Parce qu’en l’absence de mécanisme clair et de responsabilité définie, toute hausse sera perçue comme arbitraire. La SCH demeure l’alpha et l’oméga , les liens de toute cause à effet !





Damed Kamardine