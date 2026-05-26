La solution n’est pas la peine de mort, mais le changement de régime. Depuis plusieurs années, notre pays est confronté à une montée inquiétante de l’



Depuis plusieurs années, les Comores traversent une crise profonde marquée par l’insécurité, l’injustice et la perte de confiance du peuple envers les institutions de l’État. Face à la multiplication des crimes et des assassinats, certains réclament la peine de mort comme solution immédiate. Pourtant, le véritable problème dépasse la simple question des sanctions pénales.





Chaque fois qu’un assassinat crapuleux frappe une famille comorienne, certains réclament immédiatement l’application de la peine de mort. Pourtant, face à chaque mal, il existe deux manières de le traiter : le traitement symptomatique et le traitement étiologique.





Le traitement symptomatique consiste à apporter une réponse temporaire à une crise, sans s’attaquer aux véritables causes du problème. Aux Comores, la première urgence est de mettre fin au régime macabre et sanguinaire du colonel Azali Assoumani.





Depuis plusieurs années, notre pays est confronté à une montée inquiétante de l’insécurité, des assassinats non élucidés et des crimes odieux visant particulièrement les jeunes femmes. À cela s’ajoutent des disparitions mystérieuses, des règlements de comptes et des éliminations politiques qui restent sans justice. Le peuple comorien vit dans la peur, tandis que les institutions demeurent silencieuses ou impuissantes.





Il est difficile d’imposer à un médecin un diagnostic et de lui faire rédiger une ordonnance qui ne lui appartient pas. Lorsqu’un mauvais diagnostic est posé, le traitement devient inefficace, voire dangereux. C’est exactement ce qui se passe aujourd’hui aux Comores.





Certes, plusieurs criminels ont été arrêtés et condamnés à mort par la justice comorienne. Pourtant, aucune de ces condamnations n’a été exécutée. Plus d’une dizaine de condamnés attendent encore dans les couloirs de la mort. À chaque nouveau meurtre, sous l’effet de l’émotion et de la colère, le peuple réclame de nouveau l’application de la peine capitale.





Mais le régime du colonel Azali Assoumani refuse d’aller jusqu’au bout, car il sait qu’en ouvrant la voie à l’exécution des condamnés, il risque lui-même d’être confronté aux crimes politiques et aux violations graves des droits humains qui ont marqué son pouvoir.





Face à l’absence de volonté politique pour combattre réellement l’insécurité et restaurer la justice, le peuple comorien a compris que la véritable solution réside dans le départ de ce régime autoritaire. Les manifestations populaires du 11 au 18 mai 2026, qui ont paralysé le pays pendant plusieurs jours, ont démontré une prise de conscience collective : la stabilité et la sécurité des Comores passent d’abord par la chute du régime dictatorial en place.





Cependant, le traitement étiologique — c’est-à-dire la solution profonde et durable — demeure la mise en place d’une justice indépendante, équitable et respectée par tous. La question de la justice aux Comores est fondamentale. Depuis l’indépendance, notre pays continue d’appliquer un code pénal hérité de l’époque coloniale, largement inspiré du modèle napoléonien, sans véritable adaptation à nos réalités sociales, culturelles et religieuses.





C’est pourquoi, après le changement de régime, nous proposons l’organisation d’états généraux de la justice réunissant magistrats, avocats, universitaires, chefs religieux, autorités coutumières et représentants de la société civile, afin d’élaborer un nouveau code pénal comorien adapté à notre société, à nos valeurs et aux exigences d’un véritable État de droit.





La justice ne doit plus être un instrument de peur au service du pouvoir, mais un pilier de protection du peuple et des libertés fondamentales.





Mr Said Ahmed Said Abdillah, Président du Parti Comores Alternatives(P.C.A)

Membre fondateur du Rassemblement de l’Opposition Comorienne (R.O.C)