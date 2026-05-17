La seule solution est le départ du colonel Azali Assoumani du pouvoir. La première mission du colonel Azali Assoumani pour se maintenir éternellement



Le peuple comorien traverse depuis le retour au pouvoir du colonel Azali Assoumani en 2016 une grave crise politique, économique et sociale marquée par la destruction des institutions, la répression des opposants, les emprisonnements politiques et la ruine des sociétés d’État. Le régime est accusé d’avoir instauré une gouvernance autoritaire fondée sur la peur, la corruption et l’impunité. Le peuple comorien traverse depuis le retour au pouvoir du colonel Azali Assoumani en 2016 une grave crise politique, économique et sociale marquée par la destruction des institutions, la répression des opposants, les emprisonnements politiques et la ruine des sociétés d’État. Le régime est accusé d’avoir instauré une gouvernance autoritaire fondée sur la peur, la corruption et l’impunité.





Pour le peuple comorien, la seule et l’unique solution est le départ du colonel Azali Assoumani du pouvoir





Les Comores connaissent, depuis le retour au pouvoir du colonel Azali Assoumani le 26 mai 2016, une descente brutale vers la misère, la pauvreté, la peur et la destruction progressive de l’État ainsi que de ses institutions. En moins d’une décennie, le régime a méthodiquement démantelé les fondements démocratiques du pays afin d’instaurer un pouvoir personnel, autoritaire et répressif.





La première mission du colonel Azali Assoumani pour se maintenir éternellement au pouvoir fut de détruire la Constitution de 2001, symbole de réconciliation nationale après les crises séparatistes. Il a commencé par supprimer la Cour constitutionnelle et affaiblir les institutions chargées de la lutte contre la corruption, ouvrant ainsi la voie à l’arbitraire, à l’impunité et au pillage des ressources nationales.





Après les institutions, le régime s’est attaqué aux hommes et aux femmes qui avaient pourtant contribué à son retour au pouvoir. L’ancien président Ahmed Abdallah Sambi est emprisonné, tout comme l’ancien gouverneur d’Anjouan, le docteur Salami. Des centaines d’opposants politiques, de militants et de simples citoyens ont été arrêtés, intimidés ou emprisonnés à la Grande-Comore, à Anjouan et à Mohéli.





Les assassinats politiques et les morts non élucidées se sont multipliés dans un silence glaçant. Parmi eux figure l’assassinat du président de la Commission électorale indépendante, le docteur Djaza, ainsi que plusieurs autres victimes dont les familles attendent encore vérité et justice.





Après avoir muselé les institutions, réduit l’opposition au silence et instauré une répression permanente contre la population, le régime du colonel Azali Assoumani s’est senti suffisamment fort pour imposer par la force une nouvelle Constitution supprimant la présidence tournante dans son esprit originel. Cette réforme imposée contre la volonté populaire a profondément fracturé l’unité nationale et détruit le fragile équilibre entre les îles.





Dans le même temps, le pouvoir s’est lancé dans le pillage systématique des sociétés d’État. Comores Telecom, l’ONICOR et la Société comorienne des hydrocarbures ont été affaiblies, ruinées et transformées en instruments de corruption au service d’un clan.





Aujourd’hui, pour maintenir artificiellement sous perfusion la Société des hydrocarbures après des années de mauvaise gestion et de détournements, le régime impose au peuple une hausse insupportable des prix des carburants :

+33,33 % sur le litre d’essence ;

+46,15 % sur le gasoil ;

+28,57 % sur le pétrole lampant.





Pour justifier cette nouvelle souffrance imposée au peuple, le pouvoir prend comme prétexte la crise au Moyen-Orient. Mais le peuple comorien n’est plus dupe. La véritable cause de cette catastrophe économique est la corruption, l’incompétence et la gestion clanique du régime du colonel Azali Assoumani.





Après plus de dix années de patience, de résilience et de souffrance face à un régime qui vole, torture, emprisonne et tue, le peuple comorien dit aujourd’hui : trop, c’est trop.





Sous l’impulsion des syndicats des transporteurs, des commerçants et des pêcheurs, une grève générale a été lancée depuis le lundi 11 mai 2026. Malgré les intimidations et les menaces, la mobilisation tient bon et s’intensifie dans les différentes îles, particulièrement à Anjouan où la colère populaire atteint un niveau historique.





Nous saluons le patriotisme, le courage et la dignité du peuple comorien, particulièrement de sa jeunesse mobilisée dans les villes et villages des Comores. Cette jeunesse refuse désormais de vivre dans la peur, la misère et l’humiliation permanente.





Le peuple comorien ne réclame plus de simples réformes. Il réclame un changement total de système. La seule et l’unique solution pour sauver les Comores, restaurer l’État, reconstruire l’économie et rendre au peuple sa dignité est le départ immédiat du colonel Azali Assoumani du pouvoir.





L’histoire enseigne qu’aucun peuple ne reste éternellement soumis à l’injustice. Le peuple comorien est debout, et sa détermination ne faiblira pas jusqu’à la libération du pays.





Mr Said Ahmed Said Abdillah Président du Parti Comores Alternatives (P.C.A)

Membre fondateur du Rassemblement de l’Opposition Comorienne (R.O.C)