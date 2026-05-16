La hausse du prix des carburants annulée après la mort de manifestants

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 16 mai 2026 2026-05-16T21:53:00+02:00 Modifier ce post

La hausse du prix des carburants annulée après la mort de manifestants. Après d'intenses discussions avec les différentes parties et après avoir enten

La hausse du prix des carburants annulée après la mort de manifestants

Le gouvernement annonce la suspension temporaire des arrêtés portant hausse du prix du carburant. « La suspension de ces mesures marque avant tout la fin des difficultés rencontrées par les Comoriens, qui pourront ainsi reprendre le cours normal de leur vie dès lundi », lit-on dans le communiqué.

Communiqué


Le Gouvernement a appris avec consternation l'évènement tragique ayant mené au décès d'un jeune homme à Mpage. Il présente toutes ses condoléances à la famille de la victime et s'engage à mettre tout en œuvre pour faire la lumière sur les circonstances de cette tragédie.

Après d'intenses discussions avec les différentes parties et après avoir entendu les doléances de la population, le Président de la République a donné l'instruction ferme de surseoir aux mesures prises temporairement relatives aux prix des produits pétroliers.

A cet effet, le Gouvernement annonce la suspension temporaire des arrêtés concernant la hausse du prix du carburant et des mesures d'accompagnement de ces derniers.

Une concertation nationale sera engagée avec l'ensemble des acteurs concernés afin d'évaluer les impacts socio-économiques de ces mesures et d'aboutir à des solutions équilibrées, tenant compte des réalités vécues par la population ainsi que des impératifs économiques de l'Etat, tout en demeurant attentifs à l'évolution de la situation dans le détroit d'Ormuz.

La suspension de ces mesures marque avant tout la fin des difficultés rencontrées par les

Comoriens, qui pourront ainsi reprendre le cours normal de leur vie dès Lundi.

Le Gouvernement appelle au calme, à la retenue et au sens des responsabilités de tous afin de préserver l'unité nationale, la paix sociale et la stabilité du pays. Il réaffirme son attachement au dialogue républicain et à la recherche de solutions aux attentes de la population dans le respect des institutions et de l'intérêt supérieur de la Nation.

Fait à Moroni, le 16 mai 2026
Le Gouvernement

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières