La hausse du prix des carburants annulée après la mort de manifestants. Après d'intenses discussions avec les différentes parties et après avoir enten



Le gouvernement annonce la suspension temporaire des arrêtés portant hausse du prix du carburant. « La suspension de ces mesures marque avant tout la fin des difficultés rencontrées par les Comoriens, qui pourront ainsi reprendre le cours normal de leur vie dès lundi », lit-on dans le communiqué. Le gouvernement annonce la suspension temporaire des arrêtés portant hausse du prix du carburant. « La suspension de ces mesures marque avant tout la fin des difficultés rencontrées par les Comoriens, qui pourront ainsi reprendre le cours normal de leur vie dès lundi », lit-on dans le communiqué.





Communiqué





Le Gouvernement a appris avec consternation l'évènement tragique ayant mené au décès d'un jeune homme à Mpage. Il présente toutes ses condoléances à la famille de la victime et s'engage à mettre tout en œuvre pour faire la lumière sur les circonstances de cette tragédie.





Après d'intenses discussions avec les différentes parties et après avoir entendu les doléances de la population, le Président de la République a donné l'instruction ferme de surseoir aux mesures prises temporairement relatives aux prix des produits pétroliers.





A cet effet, le Gouvernement annonce la suspension temporaire des arrêtés concernant la hausse du prix du carburant et des mesures d'accompagnement de ces derniers.





Une concertation nationale sera engagée avec l'ensemble des acteurs concernés afin d'évaluer les impacts socio-économiques de ces mesures et d'aboutir à des solutions équilibrées, tenant compte des réalités vécues par la population ainsi que des impératifs économiques de l'Etat, tout en demeurant attentifs à l'évolution de la situation dans le détroit d'Ormuz.





La suspension de ces mesures marque avant tout la fin des difficultés rencontrées par les





Comoriens, qui pourront ainsi reprendre le cours normal de leur vie dès Lundi.





Le Gouvernement appelle au calme, à la retenue et au sens des responsabilités de tous afin de préserver l'unité nationale, la paix sociale et la stabilité du pays. Il réaffirme son attachement au dialogue républicain et à la recherche de solutions aux attentes de la population dans le respect des institutions et de l'intérêt supérieur de la Nation.





Fait à Moroni, le 16 mai 2026

Le Gouvernement