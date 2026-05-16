La contestation sociale aux Comores monte en intensité : escalade à Ngazidja et à Ndzuwani

La protestation contre la hausse du prix du carburant semble entrer dans une phase critique La contestation sociale aux Comores monte en int...

La protestation contre la hausse du prix du carburant semble entrer dans une phase critique







La contestation sociale aux Comores monte en intensité. Les acteurs impliqués se multiplient, et les revendications, initialement économiques, prennent désormais une dimension politique. Sur le terrain, les jeunes sont en première ligne. À Ngazidja, où la grogne a été la plus virulente, comme à Mwali et à Ndzuwani, les positions se radicalisent et l'espace du dialogue se réduit. La contestation sociale aux Comores monte en intensité. Les acteurs impliqués se multiplient, et les revendications, initialement économiques, prennent désormais une dimension politique. Sur le terrain, les jeunes sont en première ligne. À Ngazidja, où la grogne a été la plus virulente, comme à Mwali et à Ndzuwani, les positions se radicalisent et l'espace du dialogue se réduit.





Vendredi, 5e jour : escalade à Ngazidja et à Ndzuwani





À Ngazidja, des manifestations pacifiques ont eu lieu à la sortie de la prière du vendredi dans de plusieurs localités.





Des blocus ont été signalés à Ikoni et Mkazi. La nuit a été agitée à Itsandra Mdjini, où des pneus ont été brûlés sur la chaussée.





À Ndzuwani, les affrontements ont été violents à Page-Mutsamudu, Mirontsy et Ouani. Ils ont opposé les manifestants aux forces de l'ordre autour d'un conteneur incendié sur la route à Pagé. On déplore de nombreux blessés côté manifestants, et semble-t-il un blessé côté forces de l'ordre. Certaines sources avancent qu'il y aurait au moins deux morts par balle parmi les manifestants, au quartier Daudin à Page. HaYba a la confirmation d'un mort, un mort de trop.





Samedi, 6e jour : l'armée est dans les rues.

Les militaires sont déployés dans plusieurs localités, notamment à Wani, où la population s'est confinée dans la crainte de nouveaux affrontements. Des jeunes jettent des pierres, tandis que l'on entend les femmes crier *"Moro wanyawe"* ("au feu !"). Des militaires qui n'hésitent pas à forcer les portes des maisons à la poursuite de ces jeunes. À Ngazidja, les barrages se poursuivent dans certaines localités comme Vuvuni, avec un ballet continu d'ambulances et de véhicules de la gendarmerie et de la police nationale.





Des négociations au point mort.

Les pourparlers avec les principales organisations professionnelles à l'origine du mouvement, Usukani wa Masiwa et le Synaco, sont au point mort. L'État semble sourd aux revendications de ces acteurs pourtant centraux dans la vie quotidienne des Comoriens. La question du carburant reste le point de rupture : le litre d'essence à 1000 francs représente un seuil insupportable pour des ménages aux revenus stagnants.





Un mouvement qui échappe aux schémas classiques.

Le sentiment dominant dans la population est la peur que le mouvement ne dégénère en quelque chose de plus grave. Aux revendications sociales se sont greffées des mots d'ordres politiques. Le gouvernement semble ne conserver aucune crédibilité. Les méthodes habituelles de division des grévistes semblent inopérantes face à une protestation diffuse qui s'étend socialement et se reprend géographiquement.





Il n'est pas sûr qu'en faisant trainer le conflit, le gouvernement arrive à épuiser le mouvement, d'autres acteurs semblent se dresser.





HaYba Jumla Digital African Voice From Moroni