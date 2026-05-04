Iran : résister pour exister. La Russie avance, le Royaume-Uni impose. Des territoires sont perdus, des traités sont signés sous pression. L’Iran recu

Iran : résister pour exister





Une nation forgée par la guerre, transformée par la contrainte







L’histoire de l’Iran ne s’écoule pas. Elle se heurte, se brise, puis se relève. L’histoire de l’Iran ne s’écoule pas. Elle se heurte, se brise, puis se relève.





Depuis la Perse antique jusqu’aux tensions du monde contemporain, cette nation avance avec une mémoire habitée. Non pas une mémoire figée dans la gloire, mais une mémoire traversée par les chocs, les pertes, les renaissances. Une mémoire qui a appris, au fil du temps, que pour exister, il fallait d’abord résister.





Tout commence par la puissance. Sous Cyrus et Darius, la Perse s’étend, organise, relie des peuples et des territoires immenses. Elle invente une manière de gouverner le monde. Mais très tôt, la réalité s’impose : toute expansion rencontre sa limite. Face aux cités grecques, à Marathon et à Salamine, l’élan se brise. Puis vient Alexandre. L’empire tombe. On croit à une fin. Ce n’est qu’un passage. Car l’Iran ne disparaît pas. Il se transforme.





Les siècles suivants prolongent ce mouvement. Les Parthes harcèlent Rome, les Sassanides affrontent Byzance dans des guerres d’usure. Puis, une nouvelle rupture : les armées arabes renversent l’ordre ancien. Là encore, l’Iran absorbe le choc. Sa langue persiste, sa culture se déploie, son influence se redessine.





Viennent ensuite les temps de dévastation. Les Mongols ravagent, Tamerlan détruit. Les villes tombent, les vies s’effacent. Et pourtant, au cœur de ces ruines, quelque chose tient. Discret, mais indestructible.





Lorsque les Safavides émergent, l’Iran se redresse et se redéfinit. Il choisit le chiisme, non seulement comme foi, mais comme frontière. Face à l’Empire ottoman, la guerre devient une question d’existence. À Chaldiran, la défaite est sévère. Mais elle n’éteint rien. Elle contraint à apprendre, à s’adapter, à se réinventer.





Puis viennent les humiliations modernes. La Russie avance, le Royaume-Uni impose. Des territoires sont perdus, des traités sont signés sous pression. L’Iran recule, mais ne se dissout pas. Car il y a, dans cette histoire, une constante profonde : perdre des terres n’est jamais perdre son centre.





L’histoire iranienne n’est ni une marche triomphale, ni une longue défaite. Elle est faite de bascules. De moments où tout vacille, puis de moments où tout recommence. L’Iran a connu la puissance comme le recul, l’expansion comme la contrainte. Mais il n’a jamais laissé ni ses victoires l’aveugler, ni ses défaites le définir. Aujourd’hui encore, entre influence régionale et pressions internationales, il avance dans cet équilibre instable, héritier de ses gloires, mais surtout façonné par ses épreuves.





Au XXe siècle, la guerre prend un autre visage. Le conflit contre l’Irak devient une épreuve fondatrice. Huit années de violence, de pertes, d’épuisement. Et pourtant, une résistance qui ne rompt pas. À l’issue du conflit, rien ne change sur les cartes. Mais tout change dans les consciences. Le pays sort meurtri, mais consolidé.





Depuis, l’Iran ne s’expose plus toujours frontalement. Il contourne, influence, agit par relais. Une guerre moins visible, mais constante. Une autre manière de peser sur le cours des événements.





Mais réduire l’Iran à ses conflits serait manquer l’essentiel.





Car résister, pour lui, n’a jamais signifié se replier. Résister, c’est aussi construire.





Dans les déserts d’hier, on creusait pour faire jaillir l’eau. Aujourd’hui, on bâtit des réseaux, scientifiques, technologiques, industriels. Sous sanctions et contraintes, l’Iran a fait un choix : celui de l’autonomie. Il investit, développe, innove. Dans les laboratoires, une autre bataille se joue. Silencieuse. Patiente. Décisive.





Les infrastructures se modernisent, les universités forment, la recherche avance. L’ingéniosité devient une réponse directe à la contrainte. Là où l’on attendait l’affaiblissement, on observe une adaptation.





Même son organisation politique porte cette empreinte.





On reproche à l’Iran l’emprise du religieux, le poids des mollahs, les limites imposées à certaines libertés. Ces critiques existent, et elles traversent aussi la société iranienne. Mais la réalité, là encore, échappe aux simplifications.





Le pays a construit un système hybride : une autorité religieuse centrale, mais des institutions élues: président, parlement, issues de scrutins réguliers. Une tension constante entre légitimité spirituelle et expression populaire. Ni démocratie libérale classique, ni théocratie absolue. Un équilibre fragile, imparfait, mais durable.





Comme si, là encore, l’Iran refusait les réponses simples.





Comme s’il choisissait de composer avec ses contradictions plutôt que de les nier. Car au fond, tout ramène à une même vérité.





L’Iran ne se contente pas de survivre aux chocs de l’histoire. Il les absorbe. Il les transforme. Il en fait une force.





Une nation peut s’imposer par la guerre. Une civilisation se reconnaît à sa capacité à durer.





Et l’Iran, depuis des siècles, a fait ce choix silencieux et obstiné :





celui de ne jamais disparaître.





Dini Nassur