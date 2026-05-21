Immigration clandestine aux Comores : des complicités internes pointées du doigt. Une situation extrêmement grave au moment où plusieurs pays africain

Immigration clandestine : des complicités internes pointées du doigt







Après plusieurs mois d’enquête, plusieurs informations recueillies évoquent l’implication présumée de responsables liés au ministère de l’Intérieur et à la Police dans l’organisation et la facilitation de traversées clandestines de migrants à travers le pays, en collaboration avec des réseaux de passeurs. Après plusieurs mois d’enquête, plusieurs informations recueillies évoquent l’implication présumée de responsables liés au ministère de l’Intérieur et à la Police dans l’organisation et la facilitation de traversées clandestines de migrants à travers le pays, en collaboration avec des réseaux de passeurs.





Une situation extrêmement grave au moment où plusieurs pays africains font face à des alertes autour du virus Ebola, notamment dans certaines régions d’Afrique centrale d’où proviendrait une partie de ces migrants.





En tant que journaliste, j’alerte les autorités et le président de la République sur l’urgence d’ouvrir une enquête sérieuse afin de protéger la sécurité du pays et la santé de la population.





Mchangama Oubeid Athouman